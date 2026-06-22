Argentina-Austria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ARLINGTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Vincere e blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. È questo l'obiettivo di Argentina e Austria, una di fronte all'altra alle ore 19 italiane all'AT&T Stadium di Arlington nel match valido per il secondo turno del Girone J. All'esordio i campioni in carica hanno battuto l'Algeria per 3-0 con una tripletta del solito Leo Messi che ha così raggiunto il capocannoniere all time della manifestazione, il tedesco Miroslav Klose, a quota 16 gol. Arnautovic (autore di una doppietta) e compagni, invece, hanno superato la Giordania con il punteggio di 3-1. Chi vince, dunque, strappa il pass per il turno successivo già con un match d'anticipo.