Argentina-Austria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ARLINGTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Vincere e blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. È questo l'obiettivo di Argentina e Austria, una di fronte all'altra alle ore 19 italiane all'AT&T Stadium di Arlington nel match valido per il secondo turno del Girone J. All'esordio i campioni in carica hanno battuto l'Algeria per 3-0 con una tripletta del solito Leo Messi che ha così raggiunto il capocannoniere all time della manifestazione, il tedesco Miroslav Klose, a quota 16 gol. Arnautovic (autore di una doppietta) e compagni, invece, hanno superato la Giordania con il punteggio di 3-1. Chi vince, dunque, strappa il pass per il turno successivo già con un match d'anticipo.
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Argentina-Austria: diretta tv e streaming
Argentina-Austria, gara valida per il secondo turno del Gruppo J ai Mondiali 2026, è in programma alle ore 19 italiane all'AT&T Stadium di Arlington e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Argentina-Austria
ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Lautaro Martinez. Ct: Scaloni.
A disposizione: Musso, Rulli, Julian Alvarez, Barco, Lo Celso, José Manuel Lopez, Otamendi, Palacios, Paredes, Nico Paz, Senesi, Simeone, Tagliafico.
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlegar; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Rangnick.
A disposizione: Pentz, Wiegele, Affengruber, Danso, Friedl, Gregoritsch, Grillitsch, Kalajdzic, Laimer, Ljubicic, Prass, Schopf, Svoboda, Wanner, Wimmer.
ARBITRO: Mohamed (Egitto). ASSISTENTI: Abouelregal-Hossam Taha (Egitto). IV UFFICIALE: Hernandez (Spagna). VAR: Al Marri (Qatar). ASS. VAR: Ashour (Egitto)-Guzman (Nicaragua).