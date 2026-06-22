Messi Mondiale! Doppietta record, Austria ko e Argentina ai sedicesimi

I campioni del Mondo in carica dell'Argentina conquistano il pass per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 superando per 2-0 l'Austria nella seconda giornata del girone J. Dopo il tris all'Algeria firmato totalmente da Messi, anche il successo di misura contro la nazionale di Rangnick porta il solo e unico sigillo del diez albiceleste, che frantuma un altro record e regala la seconda vittoria consecutiva al Ct Scaloni per il primato nel raggruppamento. Va ko l'Austria dopo il buon esordio e dovrà attendere l'esito di Giordania-Algeria per capire gli sviluppi dell'avventura in Usa, Canada e Messico.

Messi, prima sbaglia e poi la storia

Parte forte l'albiceleste che al 3' mette Lautaro Martinez davanti alla porta austriaca, l'intervento combinato di Posch e Xaver Schlager evita il peggio ma scatena le proteste argentine. Arriva il check del Var che richiama il direttore di gara egiziano Omar al monitor, decisione: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Messi che incrocia e manda sul fondo l'occasione del vantaggio. Al 19' la Pulce ha la chance per rifarsi, Alexander Schlager gli nega la gioia con un riflesso della gamba. Stesso copione al 32' con il portiere austriaco a respingere un altro tentativo della stella argentina, ma al 39' il gol arriva. Almada serve Medina sulla sinistra, assist al limite per Messi che questa volta non perdona: 17° gol in Coppa del Mondo, record assoluto con il definitivo sorpasso su Klose a quota 16.

Doppietta da leggenda

L'Austria inizia con il giusto piglio la ripresa, con un ottimo Martinez a respingere una punizione dal limite di Sabitzer. L'Argentina risponde prima con Enzo Fernandez e poi con Messi, Schlager si disimpegna con bravura in tutte e due le occasioni. Al 67' torna a farsi vedere la nazionale europea, Gregoritsch non riesce ad impattare bene di testa da posizione invitante. Impreciso con l'incornata Nico Gonzalez al 73' che va ad un passo dal raddoppio. L'ex Juve entra bene in campo ed è l'arma più pericolosa dell'albiceleste, pur non impegnando mai seriamente il portiere avversario. Allo scadere allora ci pensa ancora lui, Lionel Messi che, alla fine di un batti e ribatti propiziato dal suo assist a Julian Alvarez, firma la doppietta e il 2-0 che chiude la pratica. 18° gol nella storia dei Mondiali che rischia di diventare 19 con un'ultima punizione che termina fuori di un soffio ma che fa alzare in piedi tutto lo stadio.