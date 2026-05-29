Nico Paz sì, Dybala no. Scaloni lo taglia dai convocati Argentina: “Ragazzo spettacolare, però…”

L' Argentina ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale 2026 . I campioni in carica proveranno a difendere il titolo a 4 anni dal successo che ha consentito a Lionel Messi di vincere anche l'ultimo grande trofeo che mancava in carriera nell'edizione giocata in Qatar. Tra conferme, qualche sorpresa e alcune esclusioni eccellenti, è stata diramata la lista dei calciatori che prenderanno parte al torneo con l'Albiceleste. Presenti diversi elementi della Serie A , tra chi ci gioca oggi e chi invece ci è passato nelle scorse stagioni: non ci sarà invece Paulo Dybala . Figura ovviamente la 'Pulce', Messi, nonostante lo spavento degli scorsi giorni per un infortunio rimediato con l'Inter Miami.

Argentina, i convocati per il Mondiale

Messi e compagni proveranno a fare doppietta: di seguito i convocati del ct Scaloni per la Coppa del Mondo. A fare rumore è soprattutto l'esclusione della giovane stellina del Real Madrid Fanco Mastantuono.

Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia).

Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Leonard Balerdi (Olympique Marsiglia), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lione), Facundo Medina (Olympique Marsiglia).

Centrocampisti: Enzo Fernandez (Chelsea), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia).

Attaccanti: Nico Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Julián Álvarez (Atletico Madrid), José Lopez (Palmeiras).

Gli 'italiani' presenti alla Coppa del Mondo

Nelle finla dell'Argentina ci sono solo due calciatori che militano in Serie A, tutti nel reparto avanzato. Si tratta di Nico Paz, attualmente al Como e in attesa di capire la decisione del Real Madrid sul suo futuro, e il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Ma non mancano quelli che in Italia ci hanno giocato eccome: da Nico Gonzalez, nell'ultima stagione all'Atletico ma il cui destino dovrà essere discusso con la Juve, passando per Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, fino a Christian Romero e Juan Musso. Non figura tra i convocati calciatori come Matias Soulé della Roma, che Scaloni ha deciso di non portare. Tra gli esclusi, sempre della Roma, c'è ovviamente Paulo Dybala.

Nico paz sì, Dybala no: parla Scaloni

Proprio di Dybala ha parlato il commissario tecnico Lionel Scaloni ai microfoni DSports: "Paulo... è superfluo dire che è un grande giocatore. È tornato a livelli eccezionali con il suo club, si sono qualificati in Champions con la Roma grazie a ottime prestazioni da parte sua nelle ultime partite. Però beh, è come sempre, i giocatori passano e arrivano giovani che portano il loro contributo. Nel nostro caso, ci sono ragazzi che in quella posizione si sono consolidati, che meritano un'opportunità, e abbiamo preso la decisione di puntare su altri".

Poi prosegue: "La qualità che possiede non si discute, ed è indiscutibile che gli vogliamo bene e che sia un ragazzo spettacolare. Noi però guardiamo sempre al presente e a quello che possono darci anche in prospettiva, e oggi ci sono altri ragazzi che possono darci qualcosa in più. Sia lui che altri ragazzi che sono stati campioni del Mondo sono rimasti fuori, ma tant'è, come sempre si vive alla giornata e abbiamo preso questa decisione". Infine sulla convocazione di Nico Paz, che ha dovuto saltare le ultime due apparizioni col Como per un problema fisico: "Credo che se avesse potuto giocare, lo avrebbe fatto. Non penso che Fabregas, così come altri allenatori, pensi più a una Nazionale che al proprio club. Lo ringrazio per il suo messaggio, io farei lo stesso, penserei prima alla mia squadra".