Scaloni fa chiarezza su Messi: "Devo parlargli". E sull’infortunio del Dibu Martinez…

Il sostituto di Balerdi e il nodo Lautaro-Alvarez

Tra le questioni ancora aperte c'è anche quella relativa alla possibile sostituzione di Balerdi, mandato a casa per infortunio. Scaloni ha spiegato di non aver ancora sciolto le riserve, ma ha lasciato intendere che la decisione potrebbe arrivare a breve: "Ancora non ho preso una decisione in merito, potrei forse dirlo dopo la partita. Quello che vi posso dire in merito è che sicuramente possiamo prenderci questi giorni per scegliere in giocatore e farlo venire con noi entro mercoledì. Siamo coperti nel ruolo di Balerdi". In chiusura, il commissario tecnico argentino ha affrontato uno degli argomenti più discussi dagli addetti ai lavori: la possibilità di vedere contemporaneamente in campo Lautaro Martinez e Julian Alvarez dal primo minuto: "Penso che la possiblità ci sia, anche se non è successo molte volte di vederli insieme. Io penso che l'equilibrio sia fondamentale, e penso che al giorno d'oggi non è così facile giocare con 3/4 attaccanti contemporaneamente. Ricordiamoci che ora anche Messi è recuperato, quindi non sarà per niente facile vederli insieme, anche se sicuramente è una possiblità che mi farebbe piacere".