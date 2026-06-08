Dibu Martinez-Juve, vertice mercato fissato. Ma senza lo sconto si va al piano B

Juve, la fretta di avere un portiere

Nei prossimi giorni, i bianconeri hanno calendarizzato un incontro con l’agente Gustavo Goni, per mettere sul tavolo le rispettive pretese e disponibilità. Ci sarà da lavorare, e pure parecchio. Anzitutto, perché la Juventus non può permettersi di garantirgli i 7 milioni di ingaggio che percepisce in Premier. A meno che non si decida di sottoscrivere un contratto più lungo (4 anni) che possa alleggerire l’incidenza a bilancio dell’argentino. Ipotesi che non sembrerebbe scaldare più di tanto la dirigenza, dal momento che il Dibu a settembre andrà per i 34 anni. Se le parti riusciranno a trovare una quadra, ci sarà poi da passare allo step successivo: convincere l’Aston Villa - sfruttando le volontà del giocatore - a rivedere le proprie pretese sul cartellino (servono 20 milioni). Ma la Juve, manco a dirlo, ha fretta e non può correre il rischio di intestardirsi in lunghi bracci di ferro. Proprio per questo, sarà chiara fin da subito con l’entourage dell’argentino.