Dibu Martinez, Juve stregata: l’affondo mercato e quella promessa da mantenere

Dopo aver bucato l’assalto ad Alisson Becker la Juventus ci riprova e punta a pescare anche questa volta dalla Premier League il nuovo totem da piazzare tra i pali bianconeri. Il nome che stuzzica maggiormente la dirigenza della Signora e soprattutto Luciano Spalletti è quello di Emiliano Martinez. Ovvero un vincente per antonomasia. Il Dibu, come è soprannominato l’estremo difensore classe 1992, ha vinto tutto con l’Albiceleste e da protagonista. La bacheca in tal senso parla chiaro e mette in mostra 2 Copa America e soprattutto il Mondiale conquistato ai rigori contro la Francia. Una notte, quella del 19 dicembre 2022 a Doha, che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi argentini. Merito delle parate del Dibu: su tutte quella al minuto 119 su Kolo Muani lanciato a rete. Un autentico prodigio che ha evitato alla sua squadra la sconfitta, ma soprattutto ha permesso a Messi e compagni di giocarsi la Coppa del Mondo ai calci di rigore. Una delle specialità di Martinez che nel frattempo pochi giorni fa ha alzato al cielo pure l’Europa League con l’Aston Villa. Mentalità vincente e personalità da vendere: queste le doti, oltre alla bravura tra i pali, che hanno stregato la Juve.
Juventus-Martinez, summit con l’agente e nodo ingaggio
Ecco perché i dirigenti bianconeri nei prossimi giorni proveranno l’affondo. In agenda un nuovo summit con l’agente Gustavo Goni per cercare l’intesa sullo stipendio. Il Dibu guadagna, infatti, 7 milioni a stagione e va in scadenza nel 2028. Tradotto: serve farsi carico di un contratto così oneroso e al massimo provare a spalmarlo leggermente su 4 anni, se si vuole vedere Martinez dalle parti della Continassa. L’elevato ingaggio rappresenta lo scoglio principale alla fumata bianca, anzi bianconera. Da Birmingham filtrano voci sulla richiesta dei Villans intorno a 20 milioni. Tanti per un elemento prossimo ai 34 anni (li compirà il 2 settembre) e che impongono delle riflessioni, anche se al momento quel tipo di valutazione sembra più una provocazione da parte del club allenato da Unai Emery che un prezzo reale. Oltretutto non va dimenticata la promessa (verrà mantenuta?) fatta dal tecnico spagnolo al Dibu un anno fa di questi tempi: “Resta con noi un altro anno e poi sarai libero di andare dove preferisci”. All’epoca, infatti, Martinez aveva raggiunto l’accordo totale con il Manchester United e aveva chiesto ufficialmente la cessione prima di venire stoppato da Emery.
Dibu Martinez può lasciare l’Aston Villa a prezzo di saldo
Ecco perché stavolta la sensazione è che possa partire e a prezzo di saldo (5-10 milioni per il cartellino). Tra l’altro per il Dibu il fatto che la Juve non giochi la Champions League non sembra essere un fattore determinante; purché ci sia un progetto ambizioso e venga accontentato economicamente. L’arrivo nel reparto portieri del campione argentino spingerebbe fuori dal pianeta bianconero uno tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin, sui quali Luciano Spalletti non si è ancora espresso. Valutazioni in corso, anche se DiGre sembra avere maggior mercato rispetto al collega. Motivo per cui la sua uscita potrebbe permettere alla Juve di monetizzare maggiormente e fare cassa. Con Perin che a quel punto resterebbe come dodicesimo.
Futuro Perin e Daffara: le mosse della Juventus tra i pali
In merito al futuro del numero 1 juventino va registrato un summit in calendario a metà giugno tra i dirigenti bianconeri e il suo agente Alessandro Lucci. Probabile che in quella circostanza - in caso di conferma di Perin - vengano impostati i dialoghi per il prolungamento del contratto fino al 2028 (ingaggio da 1,4 milioni a stagione). A proposito di portieri: l’Avellino nei giorni scorsi ha riscattato Giovanni Daffara, ma il futuro del giovane talento non sarà in terra irpina. La Juve, infatti, nelle prossime ore completerà il contro-riscatto e riporterà alla Continassa l’estremo difensore entrato recentemente nel giro della nazionale grazie all’avvento in panchina di Baldini. Mezza Serie B l’ha già chiesto, ma il futuro di Daffara sarà in un’altra società di A. Rigorosamente in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore della Signora, che non vuole perderne il controllo.
Dopo aver bucato l’assalto ad Alisson Becker la Juventus ci riprova e punta a pescare anche questa volta dalla Premier League il nuovo totem da piazzare tra i pali bianconeri. Il nome che stuzzica maggiormente la dirigenza della Signora e soprattutto Luciano Spalletti è quello di Emiliano Martinez. Ovvero un vincente per antonomasia. Il Dibu, come è soprannominato l’estremo difensore classe 1992, ha vinto tutto con l’Albiceleste e da protagonista. La bacheca in tal senso parla chiaro e mette in mostra 2 Copa America e soprattutto il Mondiale conquistato ai rigori contro la Francia. Una notte, quella del 19 dicembre 2022 a Doha, che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi argentini. Merito delle parate del Dibu: su tutte quella al minuto 119 su Kolo Muani lanciato a rete. Un autentico prodigio che ha evitato alla sua squadra la sconfitta, ma soprattutto ha permesso a Messi e compagni di giocarsi la Coppa del Mondo ai calci di rigore. Una delle specialità di Martinez che nel frattempo pochi giorni fa ha alzato al cielo pure l’Europa League con l’Aston Villa. Mentalità vincente e personalità da vendere: queste le doti, oltre alla bravura tra i pali, che hanno stregato la Juve.
Juventus-Martinez, summit con l’agente e nodo ingaggio
Ecco perché i dirigenti bianconeri nei prossimi giorni proveranno l’affondo. In agenda un nuovo summit con l’agente Gustavo Goni per cercare l’intesa sullo stipendio. Il Dibu guadagna, infatti, 7 milioni a stagione e va in scadenza nel 2028. Tradotto: serve farsi carico di un contratto così oneroso e al massimo provare a spalmarlo leggermente su 4 anni, se si vuole vedere Martinez dalle parti della Continassa. L’elevato ingaggio rappresenta lo scoglio principale alla fumata bianca, anzi bianconera. Da Birmingham filtrano voci sulla richiesta dei Villans intorno a 20 milioni. Tanti per un elemento prossimo ai 34 anni (li compirà il 2 settembre) e che impongono delle riflessioni, anche se al momento quel tipo di valutazione sembra più una provocazione da parte del club allenato da Unai Emery che un prezzo reale. Oltretutto non va dimenticata la promessa (verrà mantenuta?) fatta dal tecnico spagnolo al Dibu un anno fa di questi tempi: “Resta con noi un altro anno e poi sarai libero di andare dove preferisci”. All’epoca, infatti, Martinez aveva raggiunto l’accordo totale con il Manchester United e aveva chiesto ufficialmente la cessione prima di venire stoppato da Emery.