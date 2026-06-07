Dibu Martinez, Juve stregata: l’affondo mercato e quella promessa da mantenere

Dopo aver bucato l’assalto ad Alisson Becker la Juventus ci riprova e punta a pescare anche questa volta dalla Premier League il nuovo totem da piazzare tra i pali bianconeri. Il nome che stuzzica maggiormente la dirigenza della Signora e soprattutto Luciano Spalletti è quello di Emiliano Martinez. Ovvero un vincente per antonomasia. Il Dibu, come è soprannominato l’estremo difensore classe 1992, ha vinto tutto con l’Albiceleste e da protagonista. La bacheca in tal senso parla chiaro e mette in mostra 2 Copa America e soprattutto il Mondiale conquistato ai rigori contro la Francia. Una notte, quella del 19 dicembre 2022 a Doha, che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi argentini. Merito delle parate del Dibu: su tutte quella al minuto 119 su Kolo Muani lanciato a rete. Un autentico prodigio che ha evitato alla sua squadra la sconfitta, ma soprattutto ha permesso a Messi e compagni di giocarsi la Coppa del Mondo ai calci di rigore. Una delle specialità di Martinez che nel frattempo pochi giorni fa ha alzato al cielo pure l’Europa League con l’Aston Villa. Mentalità vincente e personalità da vendere: queste le doti, oltre alla bravura tra i pali, che hanno stregato la Juve.