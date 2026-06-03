Portiere Juve, chi sale e chi scende: Martinez apre, nodo Di Gregorio-Perin

Ritorno di fiamma tra la Signora e il Dibu Martinez . Una pista battuta per la prima volta a fine inverno come svelato proprio da Tuttosport lo scorso 12 marzo. I dialoghi poi avevano subito un rallentamento a causa dell’opzione Alisson che aveva preso il sopravvento nei pensieri della dirigenza juventina. Ora che il Liverpool pare aver bloccato (almeno per il momento) la partenza del brasiliano, dalle parti della Continassa sono tornati a ripensare al totem argentino. Uno che ha tutte le doti richieste da Luciano Spalletti : grande personalità e mentalità vincente per trascinare il gruppo dei calciatori bianconeri in un’altra dimensione, quella della grande squadra. Motivo per cui il carattere forte e per certi aspetti pure un po’ strafottente del portiere classe 1992 stuzzica in casa Juve.

Vuole lasciare l'Aston Villa

Martinez da mesi cova il desiderio di lasciare l’Aston Villa dopo il Mondiale. Una decisione presa un anno fa di questi tempi, quando però Emery fece muro dinanzi all’assalto del Manchester United promettendo all’estremo difensore di liberarlo l’anno successivo. Adesso dopo aver vinto l’Europa League e conquistato il quarto posto in Premier, Emiliano considera chiuso il suo ciclo a Birmingham e spinge per la cessione. La Juve e il calcio italiano lo intrigano parecchio in tal senso, anche se i contorni dell’operazione sono tutt’altro che semplici. L’Aston Villa parte da una valutazione intorno ai 20 milioni e soprattutto il Dibu ha altri 3 anni di contratto a 6 milioni a stagione. Tradotto: serve uno sforzo superiore a quello che il club bianconero aveva messo in conto per Alisson, però con uno così la porta sarebbe blindata per i prossimi 3-4 anni. Per questo sono stati riavviati i contatti con l’agente Gustavo Goni nell’ultima settimana.