Neymar al Mondiale? La risposta di Ancelotti sorprende i tifosi del Brasile

C’è sempre un filo di magia quando si parla di Neymar . Genio e talento puro: qualità che negli anni lo hanno reso il volto più riconoscibile del calcio brasiliano contemporaneo. A trentaquattro anni, però, il tempo comincia a presentare il conto e la domanda è inevitabile: ci sarà ancora spazio per lui sul palcoscenico più grande? Il Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico potrebbe rappresentare l’ultima occasione per chiudere il cerchio, inseguendo quel titolo che ancora manca alla sua carriera. Tra sogni e incertezze fisiche, il Brasile ( che già deve rinunciare a un titolare ) resta sospeso, mentre Ancelotti osserva e valuta. E una risposta del ct a due ragazzini ha infiammato i tifosi.

Neymar al Mondiale? Il nodo da sciogliere

Il talento di Neymar resta fuori discussione. A preoccupare sono piuttosto le condizioni fisiche, messe a dura prova da una stagione segnata da continui stop. L’attaccante del Santos fatica a trovare continuità, e questo inevitabilmente pesa nelle valutazioni dello staff tecnico della Seleção. Lo scorso marzo, Ancelotti aveva inserito il suo nome nella lista dei preconvocati, segnale di una porta tutt’altro che chiusa. Ma neanche troppo spalancata, vista la decisione di escluderlo per le amichevoli contro Francia e Croazia ha riacceso i dubbi: O'Ney è davvero pronto per reggere i ritmi di una competizione come il Mondiale? Ancelotti ha rivelato qualcosa scherzando con due tifosi.

La frase di Ancelotti che accende la speranza

Nel calcio basta poco per riaccendere l’entusiasmo. Una frase, magari detta quasi per caso. È quello che è successo quando Ancelotti, fermato da alcuni giovani tifosi mentre era nella propria auto, ha risposto con un sorriso a una domanda diretta sulla presenza di Neymar tra i convocati: "Certo, ovviamente". Parole semplici, ma dal peso enorme. Dichiarazione sincera o battuta per non deludere? In Brasile, intanto, la speranza si riaccende. Perché Neymar non è solo un giocatore: è un simbolo. Il conto alla rovescia è iniziato. E mentre il fisico chiede garanzie, il cuore del Brasile continua a credere che, ancora una volta, ‘O Ney possa esserci.