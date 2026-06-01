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Bremer titolare, Brasile già in forma Mondiale: goleada nell’amichevole contro Panama

Brilla Vinicius, in gol anche Paqueta: 6-2 per la nazionale di Ancelotti nel test giocato davanti a oltre 72mila spettatori
2 min
Brasile-PanamaBremerAncelotti
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Il Brasile ha battuto Panama per 6-2 (2-1 all'intervallo) nell'amichevole di domenica disputata al Maracanã di Rio de Janeiro, davanti a 72.140 spettatori. Si trattava della prima uscita di Carlo Ancelotti nell'ambito della preparazione alla Coppa del Mondo che prenderà il via l'11 giugno. A sbloccare il match è stato Vinicius Junior con un tiro dalla distanza, seguito dal momentaneo pareggio di Panama. Casemiro ha riportato avanti i verdeoro firmando il 2-1 di testa prima dell'intervallo. Nella ripresa poi il Brasile ha dilagato, chiudendo i conti con un netto 6-2 finale: a segno Rayan, Paquetà, Thiago su rigore e Danilo (centrocampista del Botafogo).

Bremer in campo, prossimo impegno con l'Egitto

In campo dal primo minuto il difensore della Juventus Bremer, sostituito a inizio secondo tempo dall'ex bianconero Danilo. L'assenza di Neymar, alle prese con uno stiramento al polpaccio, e quella dei giocatori che erano impegnati nella finale di Champions League non hanno pesato sulla prestazione brasiliana. Il prossimo impegno per la Seleção sarà un'altra amichevole il 7 giugno contro l'Egitto, prima dell'esordio mondiale contro il Marocco il 14 giugno.

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