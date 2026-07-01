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Martinelli, l’Italia di Carletto Ancelotti  

Bisnonni piemontesi, sondato vanamente da Mancini, ha scoperto l’America col Brasile. L'ex allenatore del Real: "È fra i top al mondo". Fu il ct Tite a legarlo alla Selecao. Per l’Arsenal vale oltre 50 milioni
Massimo Franchi
1 min
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Martinelli, l’Italia di Carletto Ancelotti  © APS
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Il salva-Ancelotti si chiama Gabriel Teodoro Martinelli Silva. Il ct emiliano del Brasile ha evitato il rischio dei supplementari contro un coriaceo Giappone inserendo nell’ultima mezz’ora l’attaccante paulista (al posto di Matheus Cunha) che l’ha ripagato con il gol

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