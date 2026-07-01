Martinelli, l’Italia di Carletto Ancelotti  

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Il salva-Ancelotti si chiama Gabriel Teodoro Martinelli Silva. Il ct emiliano del Brasile ha evitato il rischio dei supplementari contro un coriaceo Giappone inserendo nell’ultima mezz’ora l’attaccante paulista (al posto di Matheus Cunha) che l’ha ripagato con il gol
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