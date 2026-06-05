Lo riconoscete? Due anni alla Juve, ora si va a giocare il Mondiale con Curacao

Centocinquantamila abitanti, un territorio minuscolo nel cuore dei Caraibi e una storia che ha già conquistato il calcio mondiale. Curaçao sarà la nazione più piccola di sempre a partecipare a un Mondiale (e avrà un tifoso speciale), un traguardo storico raggiunto grazie a un progetto costruito negli anni e culminato con la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Tra i volti simbolo dell'impresa c'è anche Livano Comenencia, centrocampista con un passato nella Juventus Next Gen e ormai punto di riferimento della nazionale caraibica. Un risultato che va oltre il calcio e che ha trasformato un'intera isola in un simbolo di passione, programmazione e ambizione.