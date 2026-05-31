Lo ricordate? Bomber Champions, ko con la Juve, flop Milan: ora tifa...Curacao!

Kluivert tifa Curacao: il motivo

"Nel 2015 ho contribuito a costruire le basi della Nazionale di Curaçao. Mia madre è originaria dell'isola, conosco molto bene il Paese e i giocatori. E' una qualificazione che entrerà nella storia" - ha spiegato l'ex calciatore olandese Patrick Kluivert, adesso ct dell'Indonesia, parlando in esclusiva all'emittente turca TRT Sport. Poi ha aggiunto: "Qualificarsi è un risultato straordinario. Curaçao è uno dei Paesi più piccoli ad aver mai raggiunto un Mondiale (il più piccolo di sempre ndr) e sono molto orgoglioso di ciò che hanno realizzato. Nessuno si aspetta miracoli, ma questa squadra lotterà con determinazione. Questo è il bello del calcio e sono felice per loro".