David, la scelta di Marsch sull'attaccante Juve. Niente Mondiali per Holm. Tutti i convocati dei ct

Manca sempre meno al via dei prossimi Mondiali , ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. L’11 giugno segnerà l’inizio della competizione più attesa del calcio internazionale, con le nazionali già al lavoro per definire le rose definitive. Diverse federazioni hanno iniziato a comunicare gli elenchi dei convocati, nei quali figurano anche i protagonisti della Serie A . Le selezioni stanno prendendo forma tra conferme, sorprese e ultimi dubbi legati alle condizioni fisiche dei giocatori. Ogni commissario tecnico dovrà rispettare criteri precisi stabiliti dalla FIFA per la composizione delle liste. Dalle scelte sui portieri fino alle eventuali sostituzioni per infortunio, il regolamento disciplina ogni dettaglio della fase che precede il torneo.

Le norme FIFA su convocati e sostituzioni per infortunio

Le squadre partecipanti al Mondiale potranno presentare una rosa composta da un minimo di 23 e un massimo di 26 calciatori, confermando la regola introdotta già nell’edizione del 2022. All’interno dell’elenco dovranno essere inseriti obbligatoriamente almeno tre portieri. I giocatori selezionati, inoltre, dovranno provenire dalla lista preliminare consegnata in precedenza alla FIFA, composta da un numero variabile tra 33 e 55 elementi. Ogni nazionale ha quindi margine per scegliere gli uomini più adatti fino agli ultimi giorni prima dell’esordio. Grande attenzione anche al tema degli infortuni, che potrebbe modificare le liste definitive. In caso di problema fisico serio o malattia grave, un giocatore potrà essere sostituito con un altro presente nella lista provvisoria.

La modifica sarà consentita fino a 24 ore prima della prima partita della nazionale interessata. Per i portieri, invece, il regolamento concede maggiore flessibilità: potranno essere rimpiazzati in qualsiasi momento del torneo. Sarà comunque il Comitato Medico della FIFA a valutare la gravità dell’infortunio o della malattia prima di autorizzare la sostituzione.

Canada, c'è David tra i convocati

Il ct Marsch ha rotto gli indugi e indicato la lista dei convocati del Canada in vista del Mondiale casalingo. Tra i chiamati c'è anche David: l'attaccante della Juve è fondamentale per la sua nazionale nonostante una stagione poco prolifica in bianconero. Presente anche Kone del Sassuolo, oltre a Davies che recupera dal suo infortunio e riesce a esserci.

Portieri: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Difensori: Moïse Bombito (Nizza), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).

Centrocampisti: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC).

Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal).