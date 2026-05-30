David, la scelta di Marsch sull'attaccante Juve. Niente Mondiali per Holm. Tutti i convocati dei ct

Manca sempre meno al via dei prossimi Mondiali, ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. L’11 giugno segnerà l’inizio della competizione più attesa del calcio internazionale, con le nazionali già al lavoro per definire le rose definitive. Diverse federazioni hanno iniziato a comunicare gli elenchi dei convocati, nei quali figurano anche i protagonisti della Serie A. Le selezioni stanno prendendo forma tra conferme, sorprese e ultimi dubbi legati alle condizioni fisiche dei giocatori. Ogni commissario tecnico dovrà rispettare criteri precisi stabiliti dalla FIFA per la composizione delle liste. Dalle scelte sui portieri fino alle eventuali sostituzioni per infortunio, il regolamento disciplina ogni dettaglio della fase che precede il torneo.
Le norme FIFA su convocati e sostituzioni per infortunio
Le squadre partecipanti al Mondiale potranno presentare una rosa composta da un minimo di 23 e un massimo di 26 calciatori, confermando la regola introdotta già nell’edizione del 2022. All’interno dell’elenco dovranno essere inseriti obbligatoriamente almeno tre portieri. I giocatori selezionati, inoltre, dovranno provenire dalla lista preliminare consegnata in precedenza alla FIFA, composta da un numero variabile tra 33 e 55 elementi. Ogni nazionale ha quindi margine per scegliere gli uomini più adatti fino agli ultimi giorni prima dell’esordio. Grande attenzione anche al tema degli infortuni, che potrebbe modificare le liste definitive. In caso di problema fisico serio o malattia grave, un giocatore potrà essere sostituito con un altro presente nella lista provvisoria.
La modifica sarà consentita fino a 24 ore prima della prima partita della nazionale interessata. Per i portieri, invece, il regolamento concede maggiore flessibilità: potranno essere rimpiazzati in qualsiasi momento del torneo. Sarà comunque il Comitato Medico della FIFA a valutare la gravità dell’infortunio o della malattia prima di autorizzare la sostituzione.
Canada, c'è David tra i convocati
Il ct Marsch ha rotto gli indugi e indicato la lista dei convocati del Canada in vista del Mondiale casalingo. Tra i chiamati c'è anche David: l'attaccante della Juve è fondamentale per la sua nazionale nonostante una stagione poco prolifica in bianconero. Presente anche Kone del Sassuolo, oltre a Davies che recupera dal suo infortunio e riesce a esserci.
Portieri: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).
Difensori: Moïse Bombito (Nizza), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).
Centrocampisti: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC).
Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal).
Svezia, Potter con Gyokeres e Isak davanti
La Svezia si è qualificata tramite i playoff e dopo aver totalizzato due punti nel proprio girone. La nazionale di Potter può contare su un attacco da numeri con la coppia formata da Gyokeres e Isak. Presenti Hien dell'Atalanta e Karlstrom dell'Udinese. Holm a causa di un infortunio comunicato nelle ultime ore, deve rinunciare alla chiamata di Potter. Al suo posto Johansson.
Portieri: Johansson (Stoke City), Nordfeldt (AIK), Widell Zetterstrom (Derby County)
Difensori: Ekdal (Burnley), Gudmundsson (Leeds United), Hien (Atalanta), Herman Johansson (Dallas), Lagerbielke (Braga), Lindelof (Aston Villa), Smith (St. Pauli), Starfelt (Celta Vigo), Stroud (Mjallby), Svensson (Borussia Dortmund)
Centrocampisti: Ali (Malmo), Ayari (Brighton), Bergvall (Tottenham), Karlstrom (Udinese), Sema (Pafos), Svanberg (Wolfsburg), Zeneli (Union St-Gilloise)
Attaccanti: Bernhardsson (Holstein Kiel), Elanga (Newcastle United), Gyokeres (Arsenal), Isak (Liverpool), Nilsson (Club Brugge), Nygren (Celtic).
L'Olanda convoca Koopmeiners
Il ct dell'Olanda, Koeman, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno al Mondiale. A sorpresa c'è anche Koopmeiners nonostante la deludente stagione con la Juventus, dove spesso è stato utilizzato solo come riserva.
Portieri: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton);
Difensori: Nathan Ake (MAnchester City), Virgil Van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul Van Hecke (Brighton), Micky Van De Ven (Tottenham), Jurriën Timber (Arsenal);
Centrocampisti: Frenkie De Jong (Barcellona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten De Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsiglia), Mats Wieffer (Brighton);
Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthias), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).
Stati Uniti, c'è McKennie nella lista di Pochettino
I padroni di casa degli Stati Uniti si presentano ai Mondiali con il ct Pochettino in panchina e con tanta voglia di fare bene. Tra i convocati del tecnico c'è anche McKennie della Juve, una delle note positive della stagione conclusa con il sesto posto dei bianconeri. Un giocatore in grado di poter occupare più ruoli e dunque essere utile per ogni situazione. Dalla A c'è anche Pulisic del Milan che invece dopo una partenza sprint è poi calato alla distanza. Nella lista c'è anche l'ex Juve Weah.
Portieri: Brady (Chicago Fire), Freese (New York City), Turner (New England Revolution).
Difensori: Arfsten (Columbus Crew), Dest (PSV Eindhoven), Freeman (Villarreal), McKenzie (Tolosa), Ream (Charlotte), Richards (Crystal Palace), A. Robinson (Fulham), M. Robinson (FC Cincinnati), Scally (Borussia Mönchengladbach), Trusty (Celtic).
Centrocampisti: Adams (Bournemouth), Berhalter (Vancouver Whitecaps), McKennie (Juventus), Reyna (Borussia Mönchengladbach), Roldan (Seattle Sounders), Tillman (Bayer Leverkusen).
Attaccanti: Aaronson (Leeds United), Balogun (Monaco), Pepi (PSV Eindhoven), Pulisic (Milan), Weah (Olympique Marsiglia), Wright (Coventry), Zendejas (Club América).
Spagna, la scelta su Huijsen
De La Fuente ha diramato la lista dei convocati della Spagna e sorprende la scelta di non chiamare nessun giocatore del Real Madrid. Per la prima volta, infatti, la Roja partecipa a un Mondiale senza nemmeno un calciatore dei blancos. Fuori dalla lista anche Huijsen. Di seguito la lista completa:
Portieri: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) e Joan Garcia (FC Barcelona).
Difensori: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) e Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).
Centrocampisti: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG) e Álex Baena (Atlético de Madrid).
Attaccanti: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona) e Yeremy Pino (Crystal Palace).
Oltre a loro, il ct De La Fuente, ha deciso di portare anche altri giocatori per allargare il gruppo e tenersi alternative in caso di infortuni. Si tratta di: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes e Javi Guerra.
Marocco, i convocati per il Mondiale
Il Marocco si presenta ai Mondiali come campione d'Africa dopo che gli è stato assegnato il titolo a tavolino per i fatti successi contro il Senegal. Il ct Ouahbi ha deciso di confermare gran parte del gruppo che si è guadagnato la qualificazione con la stella Brahim Diaz pronto a fare da trascinatore. Hakimi raggiungerà i compagni solo dopo la finale di Champions mentre dalla Serie A c'è El Aynaoui della Roma.
Portieri: Bounou (Al-Hilal), Kajoui (Renaissance Berkane), Tagnaouti (FAR Rabat).
Difensori: Hakimi (PSG), Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Belammari (Al Ahly), Diop (Fulham), Riad (Crystal Palace), El Ouahdi (Genk), Halhal (Malines), Aguerd (Marsiglia).
Centrocampisti: El Aynaoui (Roma), Ounahi (Girona), Saibari (PSV Eindhoven), El Khannouss (Stoccarda), El Mourabet (Strasburgo), Amrabat (Betis), Bouaddi (Lille).
Attaccanti: Diaz (Real Madrid), El Kaabi (Olympiacos), Ezzalzouli (Betis), Rahimi (Al Ain), Yassine (Strasburgo), Amaimouni (Eintracht Francoforte), Talbi (Sunderland).
I convocati della Corea del Sud
Il ct Hong Myung-bo ha scelto di portare diversi giocatori provenienti da diveri campionati, spiccano anche nomi importanti come quello dell'ex Napoli Kim Min-Jae, quello di Lee Kang-In del Psg o anche Son Heung-Min, l'ex Tottenham ora ai Los Angeles Fc.
Portieri: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai), Jo Hyeon-woo (Ulsan HD).
Difensori: Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Kim Min-jae (Bayern Monaco), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang Zhiye), Seol Young-woo (Stella Rossa), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Yu-min (Sharjah).
Centrocampisti: Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham City), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea City), Lee Kang-in (PSg), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolverhampton).
Attaccanti: Son Heung-min (Los Angeles FC), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (Midtjylland).
Svizzera tra i convocati Akanji e Jashari
Il ct della Svizzera, Yakin pesca anche dalla Serie A per i suoi convocati. Fuori dalla lista Sommer dell'Inter, presente invece Akanji. Presenza folta in mediana con Aebischer (Pisa), Freuler del Bologna e Jashari del Milan. C'è anche l'ex rossonero Okafor e Zakaria, passato anche dalla Juve.
Portieri: Kobel (Borussia Dortmund), Keller (Young Boys), Mvogo (Lorient)
Difensori: Ricardo Rodriguez (Betis Siviglia), Akanji (Inter), Widmer (Mainz), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Muheim (Amburgo), Amenda (Eintracht Francoforte), Comert (Valencia), Jaquez (Stoccarda)
Centrocampisti: Aebischer (Pisa), Fassnacht (Young Boys), Freuler (Bologna), Jashari (Milan), Manzambi (Friburgo), Rieder (Augusta), Sow (Siviglia), Xhaka (Sunderland), Zakaria (Monaco)
Attaccanti: Amdouni (Burnley), Embolo (Rennes), Itten (Fortuna Dusseldorf), Ndoye (Nottingham Forest), Okafor (Leeds), Vargas (Siviglia).
Brasile, i convocati di Ancelotti e la scelta su Neymar
Il primo Mondiale per Ancelotti su una panchina, e non una qualsiasi ma quella del Brasile. Una squadra interessante anche se ha faticato durante le qualificazioni nel trovare continuità. L'arrivo del tecnico italiano ha portato una mentalità diversa e ha scelto di portare alcuni giocatori per creare un gruppo compatto. Ha scelto di portare Neymar tra gli attaccanti e anche Bremer della Juve in difesa. Oltre a Gleison anche due ex bianconeri: Danilo e Alex Sandro, entrambi al Flamengo. Della Serie A anche Wesley della Roma. Presente anche Alisson finito nel mirino di Comolli e Spalletti per il mercato estivo.
Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)
Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenla), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Psg), Wesley (Roma)
Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo), Fabinho (Al-Ittihad)
Attaccanti: Endrick (Lione), Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcellona).
I convocati di Haiti
Una delle sorprese in questo Mondiale allargato a 48 squadre è, senza dubbio, la presenza di Haiti nella fase finale della competizione. Inserita in un girone ostico con Brasile, Marocco e Scozia, la nazionale centroamericana vuole mettersi in mostra e onorare la sua partecipazione. Di seguito la lista dei convocati del ct Migné:
Portieri: Placide (Bastia), A. Pierre (Sochaux), Duverger (Cosmos Koblenz)
Difensori: Arcus (Angers), Paugain (Zulte Waregem), Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Experience (Nancy), Duverne (Gent), Ade (LDU Quito), Delcroix (Lugano), Thermoncy (Young Boys)
Centrocampisti: Sainté (El Paso Locomotive), L. Pierre (Vizela), Danley (Philadelphia Union), Bellegarde (Wolves), W. Pierre (Violette), Simon (FC Tatran Presov)
Attaccanti: Deedson (FC Dallas), Casimir (Auxerre), Etienne (Toronto FC), Providence (Almere), Nazon (Esteghlal), Pierrot (Çaykur Rizespor), Isidor (Sunderland), Fortuné (Viezla), Joseph (Ferencváros).
Scozia, McTominay guida il gruppo
La Scozia si è qualificata dai playoff a questo Mondiale americano e può contare sulla sua stella più luminoso, ovvero McTominay. Il centrocampista del Napoli è uno dei punti fermi della formazione di Clarke. Con lui in mediana anche un altro azzurro: Gilmour. Tra gli italiani anche Ferguson del Bologna e Adams del Torino.
Portieri: Gordon (Hearts), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers)
Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al Etiffaq), Hickey (Brentford), Hyam (Wrexham), McKenna (Dinamo Zagabria), Patterson (Everton), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic)
Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Curtis (Kilmarnock), Ferguson (Bologna), Gannon-Doak (Bournemouth), Gilmour (Napoli), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich), McTominay (Napoli)
Attaccanti: Adams (Torino), Dykes (Charlton Athletic), Hirst (Ipswich), Shankland (Hearts), Stewart (Southampton).
Curacao, la sorpresa del girone E
È una della nazionali più piccole ma, nonostante questo, è riuscita a qualificarsi ai Mondiali per la prima volta nella sua storia. Ad allenare la selezione c'è il ct Advocaat, allenatore olandese che vanta una lunghissima esperienza. Tra i convocati c'è anche l'ex Juve Comenencia, ceduto allo Zurigo nell'estate scorsa.
Portieri: Bodak (Telstar), Doornbusch (Venlo), Room (Miami FC)
Difensori: Bazoer (Konyaspor), Brenet (Kayserispor), Van Eijma (RKC Waalwijk), Floranus (PEC Zwolle), Fonville (NEC Nijmegen), Gaari (Abha), Obispo (PSV Eindhoven), Sambo (Sparta Rotterdam)
Centrocampisti: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Comenencia (Zurigo), Felida (Den Bosch), Martha (Rotherham), Noslin (Telstar), Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Attaccanti: Antonisse (Kifisia), Chong (Sheffield United), Gorré (Maccabi Haifa), Hansen (Middlesbrough), Kastaneer (Terengganu), Kuwas (Volendam), Locadia (Miami FC), Margaritha (Beveren).
Germania, i convocati di Nagelsmann
Tante individualità interessanti per la Germania di Nagelsmann che nella sua lista dei convocati ha chiamato chi, fino a ora, è stato protagonista nelle qualificazioni ai Mondiali. Folta presenza del Bayern Monaco, a partire da Neuer tra i pali. C'è l'ex Roma Rudiger e anche l'ex Genoa Amiri, passato per una stagione dalla Liguria.
Portieri: Neuer (Bayern Monaco), Baumann (Hoffenheim), Nubel (Stoccarda)
Difensori: Anton (Borussia Dortmund), Brown (Eintracht Francoforte), Kimmich (Bayern Monaco), Raum (Lispia), Rudiger (Real Madrid), Thiaw (Newcastle), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Tah (Bayern Monaco)
Centrocampisti: Goretzka (Bayern Monaco), Nmecha (Borussia Dortmund), Stiller (Stoccarda), Leweling (Stoccarda), Karl (Bayern Monaco), Pavlovic (Bayern Monaco), Musiala (Bayern Monaco), Amiri (Mainz), Gross (Brighton)
Attaccanti: Havertz (Arsenal), Sané (Galatasaray), Undav (Stoccarda), Beier (Borussia Dortmund), Woltemade (Newcastle), Wirtz (Liverpool).
Costa d'Avorio con Bonny in attacco
Il ct Faé ha deciso di diramare la lista dei convocati sciogliendo gli ultimi dubbi. Convocato per la prima volta anche Bonny che ha scelto di accettare la chiamata della Costa d'Avorio, dopo aver giocato per le selezioni giovanili francesi. Oltre all'attaccante dell'Inter ci sono anche altre conoscenze del nostro campionato: Kossounou e Ndicka ma anche alcuni ex come Singo (era al Torino), Kessiè e anche Diallo, entrambi cresciuti nell'Atalanta.
Portieri: Y. Fofana (Çaykur Rizespor), Koné (Charleroi), Lafont (Panathīnaïkos)
Difensori: Agbadou (Besiktas), Akpa (Auxerre), O. Diomandé (Sporting), Doué (Strasburgo), Konan (Gil Vicente), Kossounou (Atalanta), Ndicka (Roma), Singo (Galatasaray).
Centrocampisti: Seko Fofana (Porto), Guiagon (Charleroi), Kessié (Al-Ahli), Inao Oulai (Trabzonspor), Sangaré (Nottingham Forest), Seri (Maribor).
Attaccanti: Adingra (Monaco), Bonny (Inter), A. Diallo (Manchester United) Diakité (Cercle Bruges) Y. Diomandé (Lipsia) Guessand (Crystal Palace) Pépé (Villarreal) Traoré (Basilea) Wahi (Nizza).
Giappone, i convocati di Moriyasu
Il Giappone può provare a essere una sorpresa, sicuramente è in crescita come nomi e anche come modo di giocare. Il ct Moriyasu si è affidato allo zoccolo duro di un gruppo che ha centrato la qualificazione con largo anticipo. Nella lista dei convocati c'è Suzuki del Parma oltre anche a diverse vecchie conoscenze della Serie A come Nagatomo - in lacrime quando ha saputo di essere chiamato per il Mondiale -, Tomiyasu e Kamada.
Portieri: Hayakawa (Kashima Antlers), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Suzuki (Parma)
Difensori: Nagatomo (Fc Tokyo), Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Tomiyasu (Ajax), Ito (Bayern Monaco), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema), Suzuki (Copenaghen)
Centrocampisti: Doan (Eintracht Francoforte), Endo (Liverpool), Ito (Genk), Kamada (Crystal Palace), Kubo (Real Sociedad), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Tanaka (Leeds)
Attaccanti: Ogawa (Nec Nijmegen), Maeda (Celtic), Ueda (Feyenoord), Suzuki (Friburgo), Shiogai (Wolfsburg), Goto (Sint-Truiden).
Bosnia, i convocati di Barbarez
La Bosnia per la prima volta partecipa a un Mondiale e lo fa dopo aver eliminato l'Italia ai playoff. La nazionale allenata da Barbarez si presenta con un mix di giovani ed esperti: Dzeko guida il gruppo da capitano, mentre Alajbegovic è pronto a mettersi in mostra. Il classe 2007 è finito anche nel mirino di alcuni club italiani. Presenti in lista anche Muharemovic del Sassuolo, Kolasinac dell'Atalanta e Hadzikadunic della Sampdoria.
Portieri: Vasilj (St Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo)
Difensori: Dedic (Benfica), Katic (Schalke 04), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens), Mujakic (Eyüpspor), Muharemovic (Sassuolo), Kolasinac (Atalanta), Hadzikadunic (Sampdoria)
Centrocampisti: Hadziahmetovic (Hull City), Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brøndby), Burnic (Karlsruhe), Gigovic (Young Boys), Mahmic (Slovan Liberec), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Alajbegovic (Salisburgo), Bajraktarevic (Psv)
Attaccanti: Bazdar (Jagiellonia), Lukic (Cluj), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Demirovic (Stoccarda), Dzeko (Schalke 04).
Tunisia, i convocati di Lamouchi
Il ct della Tunisia è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Sabri Lamouchi, infatti, ha vestito la maglia del Parma in Serie A, oltre a quella di Inter e Genoa. Da allenatore diverse esperienze in giro per il mondo prima di accettare la chiamata della nazionale tunisina.
Portieri: Dahmen (CS Sfaxien), Ben Hassine (Etoile du Sahel), Chamakh (Club Africain)
Difensori: Talbi (Lorient), Bronn (Servette), Rekik (Maribor), Valery (Young Boys), Abdi (Nizza), Ben Hamida (Esperance de Tunis), Arous (Kasımpasa), Chikhaoui (Monastir), Neffati (Norrkoping)
Centrocampisti: Skhiri (Eintracht Francoforte), Mejbri (Burnley), Ben Slimane (Norwich), Gharbi (Augsburg), Hadj Mahmoud (Lugano), Khedira (Union Berlino), Ben Ouanes (Kasımpasa)
Attaccanti: Achouri (Copenaghen), Ayari (Psg), Chaouat (Club Africain), Elloumi (Vancouver), Mastouri (Dynamo Makhachkala), Saad (Hannover), Tounekti (Celtic).
Belgio, la scelta su Lukaku
Il Belgio di Rudi Garcia si presenta, al solito, come squadra con un grande potenziale e con giocatori sicuramente di caratura mondiale. A guidare il gruppo è De Bruyne che a Napoli ha vissuto anche un periodo lungo lontano dal campo. Come lui anche Lukaku che nell'ultimo mese ha deciso di restare a casa per prepararsi al meglio per la rassegna iridata. Dalla Serie A ci sono anche De Winter e De Ketelaere.
Portieri: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Penders (Strasburgo)
Difensori: Castagne (Fulham), Debast (Sporting), De Cuyper (Brighton), De Winter (Milan), Mechele (Bruges), Meunier (Lille), Ngoy (Lille), Seys (Bruges), Theate (Eintracht Francoforte)
Centrocampisti: De Bruyne (Napoli), Onana (Aston Villa), Raskin (Rangers), Tielemans (Aston Villa), Vanaken (Bruges), Witsel (Girona)
Attaccanti: De Ketelaere (Atalanta), Doku (Manchester City), Fernandez Pardo (Lille), Lukaku (Napoli), Lukebakio (Benfica), D. Moreira (Strasburgo), Saelemaekers (Milan), Trossard (Arsenal).
L'Egitto guidato da Salah
Salah dopo l'addio al Liverpool è pronto a guidare l'Egitto al Mondiale. Il ct Hassan si aggrappa al suo capitano per provare a essere una delle sorprese della competizione. Oltre a lui anche Marmoush del City è un giocatore interessante che può essere la spalla ideale per l'ex Roma e Fiorentina. Nella lista sono presenti 29 giocatori, uno andrà tagliato prima del Mondiale.
Portieri: El Shennawy (Al Ahly), Shobeir (Al Ahly), Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)
Difensori: Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Fathi (Al-Wakrah), Rabia (Al-Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Abdelmaguid (Zamalek), Abdelmonem (Nizza), Fattouh (Zamalek), Hafez (Pyramids)
Centrocampisti: Attia (Al Ahly), Lasheen (Pyramids), Dunga (Al-Najma), Saber (Zed), Zizo (Al Ahly), Trezeguet (Al Ahly), Ashour (Al Ahly), Ziko (Pyramids), Adel (Nordsjaelland, Hassan (Real Oviedo), Salah (Liverpool)
Attaccanti: Marmoush (Manchester City), Abdullah (Enppi), Abdelkarim (Barcellona).
Nuova Zelanda, è Wood la stella
La Nuova Zelanda del ct Bazeley è presente ai Mondiali e ormai è una presenza fissa della rassegna iridata. Molti calciatori giocano nel campionato australiano e qualcuno è sparso anche tra Inghilterra e America. La stella più luminosa è senza dubbio quella di Wood, del Nottingham Forest, attaccante finalizzatore e in crescita nelle ultime stagioni in Premier League.
Portieri: Crocombe (Millwall), Paulsen (Lechia Gdansk), Woud (Auckland FC)
Difensori: Bindon (Nottingham Forest), Boxall (Minnesota United), Cacace (Wrexham), De Vries (Auckland FC), Elliot (Auckland FC), Payne (Wellington Phoenix), Pijnaker (Auckland FC), Smith (Braintree Town), Surman (Portland Timbers)
Centrocampisti: Bayliss (Newcastle Jets), Bell (Viking), Rufer (Wellington Phoenix), Stamenic (Swansea), Thomas (PEC Zwolle)
Attaccanti: Barbarouses (Western Syndey Wanderers), Garbett (Peterborough United), Just (Motherwell), McCowatt (Silkeborg), Old (St Etienne), Randall (Auckland FC), Singh (Wellington Phoenix), Waine (Port Vale), Wood (Nottingham Forest).
Capo Verde, un'altra sorpresa al Mondiale
Tra le 48 squadre presenti al Mondiale c'è un'altra sorpresa che risponde al nome di Capo Verde. Tra i convocati del ct Bubista è presente anche una vecchia conoscenza della Serie A: Livramento, passato per l'Hellas Verona e ora al Casa Pia in Portogallo.
Portieri: Dos Santos (San Diego), Rosa (Montana), Vozinha (Chaves)
Difensori: Lopes Cabral (Benfica), Diney Borges (Al-Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Moreira (Columbus Crew), Pina (Trabzonspor), Pires ( Seinajoki), Stopira (Torreense)
Centrocampisti: Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo (FCSB), Monteiro (PEC Zwolle), Pina (Krasnodar), Semedo (Farense)
Attaccanti: Benchimol (Akron Togliatti), Cabral (Estrela Amadora), Livramento (Casa Pia), Mendes (Igdir), Da Costa (Basaksehir), Rodrigues (Apollon Limassol), Semedo (Omonia Nicosia), Varela (Maccabi Tel Aviv).
Francia, Deschamps lascia a casa Thuram e Kalulu
Non è stato semplice per Deschamp diramare la lista dei convocati perché, per forza di cose, ha dovuto optare per dei tagli importanti. Tra le assenze sicuramente soprende la scelta di lasciare a casa Thuram della Juve e anche Kalulu. Mentre Griezmann ha deciso lui di lasciare la Francia per dare spazio ai più giovani. Al di là degli assenti, però, i transalpini possono contare su un parterre d'attacco tra i più forti della competizione. Dalla Serie A sono presenti Maignan e Rabiot dal Milan, Kone della Roma e Thuram dell'Inter.
Portieri: Maignan (Milan), Risser (Lens), Samba (Rennes)
Difensori: Digne (Everton), Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Lacroix (Crystal Palace), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco)
Centrocampisti: Kanté (Fenerbahçe), Koné (Roma), Rabiot (Milan), Tchouameni (Real Madrid), Zaïre-Emery (Psg)
Attaccanti: Akliouche (Monaco), Barcola (Psg), Cherki (Manchester City), Dembélé (Psg), Doué (Psg), Mateta (Crystal Palace), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), Thuram (Inter).
Senegal, Koulibaly e Mané guidano il gruppo
Dopo il caos della Coppa d'Africa prima vinta sul campo e poi revocata per quanto successo nella finalissima contro il Marocco, il Senegal allenato dal ct Thiaw è pronta a mettersi in mostra anche ai Mondiali. I Leoni della teranga sono composti dal giusto mix di gioventù ed esperienza con capitan Koulibaly a guidare il gruppo assieme a Mané. Dalla Serie A è presente Diao del Como. Nella lista al momento sono presenti due calciatori in più e il massimo dei convocabili è 26: il ct dovrà decidere chi mandare a casa.
Portieri: Edouard Mendy (Al-Ahli), Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nizza)
Difensori: Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Niakhaté (Lione), Mbow (Paris FC), Seck (Maccabi Haifa), Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht)
Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Diarra (Sunderland), Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Sapoko Ndiaye (Bayern Monaco)
Attaccanti: Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Diao (Como), Mbaye (Psg), Jackson (Bayern Monaco), Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor).
Norvegia, ben cinque 'italiani' tra i convocati
La Norvegia si presenta ai Mondiali dopo aver vinto il girone dove era presente anche l'Italia e con un Haaland pronto a dare continuità ai numeri stagionali con il Manchester City. Ben cinque i calciatori dalla Serie A tra i convocati di Solbakken: Heggem, Pedersen, Ostigard, Thorsby e Thorstvedt.
Portieri: Nyland (Siviglia), Selvik (Watford), Tangvik (Amburgo)
Difensori: Vassbakk Ajer (Brentford), Bjorkan (Bodø/Glimt), Falchener (Viking FK), Langas (Derby County), Heggem (Bologna), Pedersen (Torino), Ryerson (Borussia Dortmund), Moller Wolfe (Wolverhampton), Ostigard (Genoa)
Centrocampisti: Aasgaard (Rangers), Aursnes (Benfica), Berg (Bodø/Glimt), Berge (Fulham), Bobb (Fulham), Hauge (Bodø/Glimt), Nusa (Lipsia), Schjelderup (Benfica), Thorsby (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo), Odegaard (Arsenal)
Attaccanti: Haaland (Manchester City), Strand Larsen (Crystal Palace), Sorloth (Atletico Madrid).
Austria, i convocati d Rangnick
L'Austria è una nazionale che ha sicuramente qualche individualità interessante ed è guidata dal ct Rangnick. Il tecnico si è affidato all'esperienza di Alaba e Arnautovic, oltre a Svoboda del Venezia, unico a giocare in Italia. Di seguito la lista completa:
Portieri: Pentz (Brondby), Schlager (Salisburgo), Wiegele (Viktoria Plzen)
Difensori: Affengruber (Elche), Alaba (Real Madrid), Danso (Tottenham), Friedl (Werder Brema), Lienhart (Friburgo), Mwene (Mainz), Posch (Mainz), Prass (Hoffenheim), Svoboda (Venezia)
Centrocampisti: Baumgartner (Lipsia), Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Grillitsch (Braga), Laimer (Bayern Monaco), Sabitzer (Borussia Dortmund), Schlager (Lipsia), Schmid (Werder Brema), Schopf (Wolfsberger), Seiwald (Lipsia), Wanner (Psv Eindhoven), Wimmer (Wolfsburg)
Attaccanti: Arnautovic (Stella Rossa), Gregoritsch (Augsburg), Kalajdzic (Lask).
Congo, i convocati di Desabre
Negli ultimi giorni la nazionale del Congo ha vissuto un momento sicuramente non positivo. La notizia dell'Ebola che ha colpito il paese ha messo a serio rischio la partecipazione al Mondiale, ma la Fifa ha dato l'ok seguendo delle misure specifiche per il contenimento della malattia e per evitare il contagio durante la manifestazione. Intanto il ct Desabre ha diramato la lista dei convocati:
Portieri: Fayulu (Noah), Mpasi (Le Havre), Epolo (Standard Liegi)
Difensori: Wan-Bissaka (West Ham United), Kalulu (Limassol), Kayembe (Genk), Masuaku (Lens), Kapuadi (Widzew Lodz), Tshibola (Kilmarnock), Tuanzebe (Burnley), Mbemba (Lille), Batubinsika (Larissa)
Centrocampisti: Sadiki (Sunderland), Moutoussamy (Atromitos), E. Kayembe (Watford), Mukau (Lille), Pickel (Espanyol), Mbuku (Montpellier), Cipenga (Castellon), Elia (Alanyaspor), Bongonda (Spartak Mosca), Kakuta (Ael)
Attaccanti: Mayele (Pyramids), Bakambu (Betis), Banza (Al-Jazira), Wissa (Newcastle).
Cristiano Ronaldo guida il Portogallo
Vuole entrare nella storia perché nonostante l'età vuole dimostrare a tutto il mondo, ancora una volta, di essere un giocatore determinante. Cristiano Ronaldo è il capitano cariasmatico del Portogallo allenato da Martinez e la stella dell'Al Nassr (in lacrime dopo lo scudetto conquistato nei giorni scorsi), è pronto a prendersi la scena negli Stati Uniti. Tra i convocati c'è anche Conceicao della Juve oltre a Leao del Milan per quanto riguarda i giocatori che militano in Serie A.
Portieri: Diogo Costa (Porto), Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Velho (Genclerbirligi)
Difensori: Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Semedo (Fenerbahce), Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (Psg), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Araujo (Benfica)
Centrocampisti: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Maiorca), Joao Neves (Psg), Vitinha (Psg), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)
Attaccanti: Joao Felix (Al-Nassr), Trinçao (Sporting CP), Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Leao (Milan), Guedes (Real Sociedad), Ramos (Psg), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).
Croazia, Dalic punta su Modric
La Croazia è la nazionale più rappresentata dai giocatori della Serie A: il primo della lista è quello di Modric, in campo con il Milan con una maschera speciale dopo il colpito subito nel contrasto con Locatelli. Assieme a lui in mediana anche Sucic, Baturina, Pasalic, Vlasic e Moro. In difesa c'è Pongracic.
Portieri: Livakovic (Dinamo Zagabria), Kotarski (Copenaghen), Pandur (Hull City)
Difensori: Gvardiol (Manchester City), Caleta-Car (Real Sociedad), Sutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Erlic (Midtjylland), Vuskovic (Amburgo)
Centrocampisti: Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Baturina (Como), Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka)
Attaccanti: Perisic (Psv), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Musa (Dallas), Matanovic (Friburgo).
Inghilterra, Kane guida l'attacco di Tuchel
Nella lista dei convocati dell'Inghilterra ci sono alcune assenze eccellenti: Tuchel ha scelto di non chiamare Foden e Cole Palmer, ma nemmeno Alexander Arnold e Maguire in difesa. Decisioni che hanno fatto discutere la stampa inglese anche se quella dei Tre Leoni resta una nazionale con tantissime individualità importanti, a partire da Kane reduce da una stagione con 61 gol.
Portieri: Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), Trafford (Manchester City)
Difensori: James (Chelsea), Konsa (Aston Villa), Quansah (Bayer Leverkusen), Stones (Manchester City), Guehi (Manchester City), Burn (Newcastle), O'Reilly (Manchester City), Spence (Tottenham), Livramento (Newcastle)
Centrocampisti: Rice (Arsenal), Anderson (Nottingham Forest), Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Rogers (Aston Villa), Bellingham (Real Madrid), Eze (Arsenal)
Attaccanti: Kane (Bayern Monaco), Toney (Al-Ahli), Watkins (Aston Villa), Saka (Arsenal), Rashford (Barcelona), Gordon (Newcastle), Madueke (Arsenal).
Colombia, c'è James Rodriguez
Sono ufficiali anche i calciatori colombiani che prenderanno parte al prossimo Mondiale. Oltre ad inevitabili punti fermi come Rios o Luis Diaz, il ct Nestor Lorenzo ha deciso di inserire in lista anche James Rodriguez: l'ex Real Madrid e Bayern Monaco gioca attualmente nel Minnesota United.
Portieri: Vargas (Atlas), Montero (Velez), Ospina (Atletico Nacional)
Difensori: Sanchez (Galatasaray), Lucumí (Bologna), Mina (Cagliari), Ditta (Cruz Azul), Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Mojica (Maiorca), Machado (Nantes)
Centrocampisti: Rios (Benfica), Lerma (Crystal Palace), Castano (River Plate), Portilla (Atletico Paranaense), Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo), Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Campaz (Rosario Central)
Attaccanti: Hernandez (Betis), Luis Diaz (Bayern Monaco), Suarez (Sporting CP), Gomez (Vasco da Gama), Cordoba (Krasnodar).
Uruguay, i convocati di Bielsa
Marcelo Bielsa ha rotto gli indugi e diramato la lista dei convocati dell'Uruguay per la prossima Coppa del Mondo. Scelte importanti e alcune esclusioni rispetto ai giocatori chiamati durante le qualificazioni. Fuori Nicolas Fonseca, figlio di Daniel l'ex attaccante della Juventus. Dalla Serie A presente Olivera del Napoli.
Portieri: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele
Difensori: Ronald Araujo, Guillermo Varela, José Maria Gimenez, Santiago Bueno, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina, Joaquin Piquerez
Centrocampisti: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Zalazar, Nicolas De La Cruz, Emiliano Martinez
Attaccanti: Augustin Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodriguez, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araujo, Darwin Nunez, Rodrigo Aguirre, Federico Vinas.
Panama, i convocati di Christiansen
Un'altra sorpresa di questi Mondiali è Panama, la nazionale del centroamerica è inserita in un girone infernale con Croazia, Inghilterra e Ghana, ma proverà a mettere in difficoltà qualsiasi avversario per non recitare soltanto il ruolo di comparsa. Il ct Christiansen ha diramato la lista dei convocati.
Portieri: Mosquera (Al-Fayha), Mejía (Nacional), Samudio (CD Marathon).
Difensori: Blackman (Slovan Bratislava), Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Murillo (Besiktas), Escobar (Deportivo Saprissa), Andrade (LASK), Fariña (Nizhny Novgorod), Córdoba (Norwich), Davis (Plaza Amador), Ramos (Academia Puerto Cabello), Miller (Turan Tovuz).
Centrocampisti: Godoy (San Diego FC), Carrasquilla (Pumas), Harvey (Minnesota United), Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), J. Rodríguez (FC Juárez), Yanis (Cobresal), Bárcenas (Mazatlán), Quintero (CD Plaza Amador), Londoño (Universidad Católica).
Attaccanti: Díaz (León), Waterman (Universidad de Concepción), Fajardo (Universidad Católica), T. Rodríguez (Deportivo Saprissa).
I convocati della Repubblica Ceca
Il ct Miroslav Koubek ha ufficializzato la lista con 29 calciatori presenti, quindi ne andranno ancora eliminati tre prima dell'inizio del Mondiale. Spicca in mediana Soucek, anche se il West Ham ha vissuto una stagione complicata. A guidare l'attacco ci sarà ovviamente Schick.
Portieri: Kovar (PSV), Stanek (Slavia Praga), Hornicek (Braga)
Difensori: Coufal (Hoffenheim), Holes (Slavia Praga), Krejci (Wolverhampton Wanderers), Zima (Slavia Praga), Zeleny (Slavia Praga), Jurasek (Slavia Praga), Doudera (Slavia Praga), Hranac (Hoffenheim), Chaloupek (Slavia Praga)
Centrocampisti: Soucek (West Ham), Darlda (Hradec Kralove), Provod (Slavia Praga), Sadilek (Slavia Praga), Sulc (Olympique Lione), Cerv (Viktoria Plzen), Ladra (Viktoria Plzen), Bucha (FC Cincinnati), Sochurek (Sparta Praga), Sojka (Viktoria Plzen)
Attaccanti: Schick (Bayer Leverkusen), Hlozek (Hoffenheim), Kuchta (Sparta Praga), Chory (Slavia Praga), Chtyll (Slavia Praga), Kabongo (Mlada Bolesav)
La Tuchia di Yildiz
Vincenzo Montella per ora ha ufficializzato una lista molto lunga, con addirittura 35 giocatori (quindi ancora nove da eliminare) vista la grande quantità di talento che è emersa in Turchia negli ultimi anni. Calhanoglu guiderà il centrocampo con Guler in posizione leggermente più avanzata, mentre in avanti il gioiello della Juve, Yildiz, Yilmaz e Uzun sono i tre più fantasiosi.
Portieri: Bayindir (Manchester United), Destanoglu (Besiktas), Gunok (Fenerbahce), Sengezer (Basaksheir), Cakir (Galatasaray)
Difensori: Akaydin (Rizespor), Akcicek (Al-Hilal), Bardakci (Galatasaray), Celik (Roma), Demiral (Al-Ahli), Ellmall (Galatasaray), Esklhellac (Trabzonspor), Kabak (Hoffenheim), Kadioglu (Brighton), Kaplan (NEC Nijmengen), Muldur (Fenerbahce), Soyuncu (Fenerbahce)
Centrocampisti: Ayhan (Galatasaray), Calhanoglu (Inter), Karazor (Stoccarda), Kokcu (Besiktas), Ozcan (Borussia Dortmund), Tiknaz (Braga), Yuksek (Fenerbahce)
Attaccanti: Akgun (Galatasaray), Akturkoglu (Fenerbahce), Aydin (Fenerbache), Gul (Porto), Guler (Real Madrid), Kahveci (Kasimpasa), Sari (Basaksehir), Simsir (Midtjylland), Uzun (Eintracht Francoforte), Yildiz (Juventus), Yilmaz (Galatasaray)
Il Ghana di Semenyo e Inaki Williams
Il commissario tecnico delle Black Stars, Carlos Queiroz, ha ufficializzato la lista dei 28 convocati per il ritiro di preparazione al Mondiale in USA, Canada e Messico e per l'amichevole internazionale contro il Galles a Cardiff. Le stelle sono ovviamente Semenyo del Manchester City e Inaki Williams dell'Athletic. Nella lista dei pre-convocati sono presenti 28 giocatori, quindi il ct dovrà toglierne ancora due.
Portieri: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak SC), Paul Reverson (Ajax).
Difensori: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moscow).
Centrocampisti: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (AS St. Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjælland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Kamal Deen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah).
Attaccanti: Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzeň), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).
I convocati del Sudafrica
Il Sudafrica affronterà nel Gruppo A i padroni di casa del Messico, così come Repubblica Ceca e Corea del Sud. Ecco la lista dei 26 convocati del ct Hugo Broos:
Portieri: Williams (Mamelodi Sundowns), Goss (Siwelele), Chaine (Orlando Pirates)
Difensori: Modiba (Mamelodi Sundowns), Mudau (Mamelodi Sundowns), Sibisi (Orlando Pirates), Mbokazi (Chicago Fire), Okon (Hannover), Kabini (Molde), Ndamane (Mamelodi Sundowns), Matuludi (Polokwane City), Cross (Kaizer Chiefs), Makhanya (Philadelphia Union)
Centrocampisti: Mokoena (Mamelodi Sundowns), Sithole (Tondela), Mbatha (Orlando Pirates), Adams (Mamelodi Sundowns)
Attaccanti: Zwane (Mamelodi Sundowns), Foster (Burnley), Makgopa (Orlando Pirates), Appollis (Orlando Pirates), Rayners (Mamelodi Sundowns), Mofokeng (Orlando Pirates), Maseko (Ael Limassol), Moremi (Orlando Pirates), Sebelebele (Orlando Pirates)
Argentina, chi con Messi? I convocati di Scaloni
L'Argentina farà parte del raggruppamento J. Solo due 'italiani' convocati da Scaloni: Nico Paz e Lautaro Martinez. Il ct ha spiegato l'esclusione di Dybala, mentre ci sarà Messi dopo lo spavento dell'infortunio con l'Inter Miami.
Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia).
Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Leonard Balerdi (Olympique Marsiglia), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lione), Facundo Medina (Olympique Marsiglia).
Centrocampisti: Enzo Fernandez(Chelsea), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister(Liverpool), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Strasburgo), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia).
Attaccanti: Nico Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Julián Álvarez (Atletico Madrid), José Lopez (Palmeiras).
Manca sempre meno al via dei prossimi Mondiali, ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. L’11 giugno segnerà l’inizio della competizione più attesa del calcio internazionale, con le nazionali già al lavoro per definire le rose definitive. Diverse federazioni hanno iniziato a comunicare gli elenchi dei convocati, nei quali figurano anche i protagonisti della Serie A. Le selezioni stanno prendendo forma tra conferme, sorprese e ultimi dubbi legati alle condizioni fisiche dei giocatori. Ogni commissario tecnico dovrà rispettare criteri precisi stabiliti dalla FIFA per la composizione delle liste. Dalle scelte sui portieri fino alle eventuali sostituzioni per infortunio, il regolamento disciplina ogni dettaglio della fase che precede il torneo.
Le norme FIFA su convocati e sostituzioni per infortunio
Le squadre partecipanti al Mondiale potranno presentare una rosa composta da un minimo di 23 e un massimo di 26 calciatori, confermando la regola introdotta già nell’edizione del 2022. All’interno dell’elenco dovranno essere inseriti obbligatoriamente almeno tre portieri. I giocatori selezionati, inoltre, dovranno provenire dalla lista preliminare consegnata in precedenza alla FIFA, composta da un numero variabile tra 33 e 55 elementi. Ogni nazionale ha quindi margine per scegliere gli uomini più adatti fino agli ultimi giorni prima dell’esordio. Grande attenzione anche al tema degli infortuni, che potrebbe modificare le liste definitive. In caso di problema fisico serio o malattia grave, un giocatore potrà essere sostituito con un altro presente nella lista provvisoria.
La modifica sarà consentita fino a 24 ore prima della prima partita della nazionale interessata. Per i portieri, invece, il regolamento concede maggiore flessibilità: potranno essere rimpiazzati in qualsiasi momento del torneo. Sarà comunque il Comitato Medico della FIFA a valutare la gravità dell’infortunio o della malattia prima di autorizzare la sostituzione.
Canada, c'è David tra i convocati
Il ct Marsch ha rotto gli indugi e indicato la lista dei convocati del Canada in vista del Mondiale casalingo. Tra i chiamati c'è anche David: l'attaccante della Juve è fondamentale per la sua nazionale nonostante una stagione poco prolifica in bianconero. Presente anche Kone del Sassuolo, oltre a Davies che recupera dal suo infortunio e riesce a esserci.
Portieri: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).
Difensori: Moïse Bombito (Nizza), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).
Centrocampisti: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC).
Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal).