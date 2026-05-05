"Lukaku-Conte, li conosco bene e non era il momento": il rientro a Napoli e cosa succede ora

Romelu Lukaku è tornato in città dopo circa un mese trascorso in Belgio per proseguire il lavoro di recupero dall’infortunio. Il suo arrivo riapre il dibattito su come verrà gestito il suo reinserimento nel gruppo squadra. A Napoli resta da capire se l’attaccante si allenerà subito con i compagni o seguirà ancora un programma personalizzato. La società valuta anche il comportamento tenuto durante l’assenza, considerata non del tutto condivisa nei tempi e nelle modalità. Sul caso pesa inoltre la possibilità di una sanzione interna, con una multa che il club starebbe prendendo in considerazione. Oggi è previsto un suo passaggio a Castel Volturno, dove dovrebbe avvenire un confronto diretto con Conte .

Il nodo Conte e la gestione del gruppo

La situazione si intreccia con i rapporti interni e con le scelte di gestione dello spogliatoio da parte di Antonio Conte. Il tecnico, già in passato, aveva mostrato perplessità per alcune modalità di comunicazione legate al rientro del giocatore. In particolare, un precedente incontro mancato ha contribuito ad aumentare la tensione tra le parti.

Ora l’attenzione è rivolta a un possibile faccia a faccia chiarificatore nelle prossime ore.

Lukaku, rientrato il 25 gennaio dopo l’infortunio estivo, ha collezionato solo pochi minuti di gioco prima dello stop. Da lì la scelta di proseguire la riabilitazione in patria dopo la sosta per le nazional. Lo staff tecnico dovrà valutare le sue condizioni fisiche prima di reinserirlo stabilmente nel gruppo. La priorità resta riportarlo a una condizione competitiva, ma senza forzare i tempi. Il clima interno resta delicato e ogni decisione sarà condivisa tra area tecnica e società. Nei prossimi giorni si capirà quale sarà il suo ruolo immediato nelle rotazioni.

Le parole dell’agente di Lukaku

A fare il punto sulla situazione è stato anche l’agente Federico Pastorello, intervenuto a DAZN: "Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma e poi ovviamente deciderà mister Conte cosa fare con Romelu". Sul mancato incontro tra i due di un mese fa: "Li conosco entrambi molto bene e entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione. Quello non era il momento giusto per un incontro, ma si vedranno oggi". Le dichiarazioni confermano la volontà di ridurre le tensioni tra giocatore e allenatore. Resta però aperto il tema della gestione dei tempi e delle modalità del recupero. Il confronto tra le parti sarà decisivo per stabilire i prossimi passaggi. L’obiettivo comune resta il pieno recupero del giocatore e il suo ritorno in campo stabile. Solo dopo gli incontri odierni si avrà un quadro più chiaro del suo futuro immediato a Napoli.