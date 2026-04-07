L'Iran ai Mondiali non vuole gli Usa, è un caso: "La Fifa cambi e ci dia il Messico. Altrimenti..."

Se la Fifa accoglierà la richiesta dell'Iran di spostare le gare del girone dagli Usa al Messico, la presenza del Team Melli ai prossimi Mondiali "sarà certa". Ahmad Donyamali, ministro iraniano dello Sport, in un'intervista all'agenzia turca "Anadolu" ha confermato che la richiesta avanzata a Infantino "è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ad ogni modo terremo la squadra pronta per la Coppa del Mondo anche se poi la decisione finale spetterà al nostro governo". Donyamali ha ricordato le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da Trump ("La nazionale iraniana è la benvenuta ai Mondiali ma non credo davvero sia opportuno che vi prenda parte, per la loro stessa vita e sicurezza"), definendole "molto contraddittorie" e "incoerenti".
"Iran al Mondiale", Infantino chiude ad ogni ipotesi ripescaggio. "E giocheranno negli Usa"
"Iran ai Mondiali? Decide il governo"
"Detto questo, secondo le normative Fifa la sicurezza deve essere garantita nel Paese interessato. Tuttavia i Mondiali si svolgono a breve e che le garanzie vengano fornite in questo lasso di tempo è tutt'altro che scontato. In queste circostanze, la probabilità che l'Iran partecipi alle partite dei Mondiali negli Usa è molto bassa. Ma se le necessarie garanzie di sicurezza venissero fornite, sarà il nostro governo a prendere la decisione sulla partecipazione dell'Iran ai Mondiali". Il Team Melli è inserito nel girone G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda e da programma dovrebbe giocare le sue partite a Los Angeles e Seattle.
Italia ripescata?
In caso di non partecipazione dell'Iran la scelta della nazionale da ripescare al posto di quella asiatica spetta solamente alla Fifa che sulla questione ha ampio margine di manovra. L'Italia paradossalmente continua a guardare a questa situazione ancora in evoluzione, restando aggrappata alla possibilità di un ripescaggio in quanto prima nazionale nel ranking Fifa delle escluse dal mondiale.