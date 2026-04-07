L'Iran ai Mondiali non vuole gli Usa, è un caso: "La Fifa cambi e ci dia il Messico. Altrimenti..."

Se la Fifa accoglierà la richiesta dell'Iran di spostare le gare del girone dagli Usa al Messico, la presenza del Team Melli ai prossimi Mondiali "sarà certa". Ahmad Donyamali, ministro iraniano dello Sport, in un'intervista all'agenzia turca "Anadolu" ha confermato che la richiesta avanzata a Infantino "è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ad ogni modo terremo la squadra pronta per la Coppa del Mondo anche se poi la decisione finale spetterà al nostro governo". Donyamali ha ricordato le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da Trump ("La nazionale iraniana è la benvenuta ai Mondiali ma non credo davvero sia opportuno che vi prenda parte, per la loro stessa vita e sicurezza"), definendole "molto contraddittorie" e "incoerenti".