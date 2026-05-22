Ciao Di Gregorio e Perin, Alisson con o senza Champions. E la Juve aspetta il ritorno…  

Ha passato otto splendidi anni della propria vita a Liverpool. Per Alisson i Reds sono un pezzo di cuore. Gli hanno lasciato ricordi meravigliosi, gli hanno permesso di vincere e l’hanno consacrato a livello internazionale. Ma adesso sente che sia giunto il momento di cambiare aria, al netto di un’opzione di rinnovo che il club ha già esercitato fino a giugno 2027. Alisson si è promesso alla Juve, trovando anche un accordo economico sulla base di 4.5 milioni più bonus: trattasi di un’intesa triennale. Il matrimonio è già pronto per essere celebrato. Manca solo il parere finale del Liverpool, che per ora non si era mai esposto con decisione con l’entourage del portiere brasiliano.