Bernardo Silva fuori portata, Alisson in salita. Ma uno verrebbe a piedi: come cambia il mercato Juve

Vlahovic, Alisson e le strategie Juve: tra uscite e nuovi obiettivi

Non è solo Bernardo Silva, però, il nodo da sciogliere. Perché nelle manovre sul futuro rientra pure Dusan Vlahovic. Giorgio Chiellini, prima del fischio d’inizio a Dazn, si era espresso in un certo modo sul serbo: «È un giocatore diverso dagli altri e in Italia ha fatto sempre bene. La speranza concreta è che non sia l’ultima sua partita allo Stadium, ma vedremo nelle prossime settimane, ora dobbiamo pensare ad arrivare nelle prime quattro». Anche per DV9, del resto, la Champions League consentiva un piccola uscita dai binari del budget. Così no. Riprendere i discorsi con papà Milos sarà necessario, ma adesso la prospettiva che il giocatore scelga altri lidi assume maggior concretezza.