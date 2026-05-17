Vlahovic, Chiellini in pressing: "Diverso dagli altri, lavora come avesse 10 anni di contratto"

La Juve è pronta a giocarsi una partita importantissima per la corsa alla Champions League. I bianconeri all'Allianz affrontano una Fiorentina salva ma che non vuole certe regalare nulla, tanto meno in una gara sentita come quella con la Vecchia Signora. Lo stesso Chiellini nel pre gara parla di stimoli e il fatto di non dover fare calcoli con un solo obiettivo: "Vincere". Poi le parole anche su Vlahovic e il suo futuro.
Chiellini e le difficoltà del calendario
Chiellini a Dazn parla nel pre partita riguardo le difficoltà nel preparare la partita e sul calendario: "Tutti hanno partite difficili, in campo i valori tecnici fanno la differenza. La differenza tra le due squadre c’è ma è sempre il rettangolo verde che fa la differenza. In settimane c’è stata confusione evitabile, ma siamo tutti pronti per affrontare questa partita e vincere".
L'importanza di Vlahovic e il futuro
Il dirigente bianconero poi spiega l'importanza di un giocatore come Vlahovic per la Juve: "L’importanza di un centravanti come lui è palese, è un giocatore diverso dagli altri e in Italia ha fatto sempre bene. La speranza concreta è che non sia l’ultima sua partita allo Stadium ma vedremo nelle prossime settimane, ora dobbiamo pensare ad arrivare nelle prime 4. Dusan è concentrato e sta lavorando come se avesse altri 10 anni di contratto".
Orario di Juve-Fiorentina e clima all'Allianz
Chiellini a Sky: "È una partita importante, giochiamo in casa e siamo pronti a farlo nel migliore dei modi. Hai sentito l'atmosfera che c'è e poi sta a noi scendere in campo con pochi calcoli da fare e vincere questa gara. Orario particolare? Tutti preferiscono giocare alla sera questo tipo di partite. È stata una settimana un po' particolare dove degli errori sono stati commessi ma credo che poi si vada oltre. Si può giocare di giorno e per fortuna il clima non è così caldo come sarebbe potuto essere. Le condizioni sono le stesse per tutti, l'importante è vincere la partita e prepararci al meglio in questi sette giorni che portano da qui alla fine di domenica prossima dove bisogna raggiungere un obiettivo importante".
Chiellini: "È così per tutti in Serie A"
Il dirigente bianconero poi parla del modo di stare in campo della Juve, dominante ma che a volte lascia il risultato in bilico o, come contro il Verona, non riesce a vincere: "Giancarlo (rispondendo a Marocchi ndr) se vedi poi le altre squadre è così per tutti. Se ci siamo trovati alla penultima giornata in cinque squadre in così pochi punti vuol dire che anche le altre fanno fatica a dar continuità ai risultati, chiaro che se non chiudi le partite poi rimangono sempre aperte e nel calcio moderno la differenza tra le prime e le ultime non è così abissale e lo si è visto nelle ultime gare, dove il Verona già retrocesso ha dato filo da torciere a Como, Juve e Milan. Aree di miglioramento ce ne sono per tutti, una partita come oggi sarebbe importante riuscire a non portarsela fino al 90esimo perché dopo sei a rischio con un calcio piazzato, un errore che può compromettere gli altri 89 minuti".
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La Juve è pronta a giocarsi una partita importantissima per la corsa alla Champions League. I bianconeri all'Allianz affrontano una Fiorentina salva ma che non vuole certe regalare nulla, tanto meno in una gara sentita come quella con la Vecchia Signora. Lo stesso Chiellini nel pre gara parla di stimoli e il fatto di non dover fare calcoli con un solo obiettivo: "Vincere". Poi le parole anche su Vlahovic e il suo futuro.
Chiellini e le difficoltà del calendario
Chiellini a Dazn parla nel pre partita riguardo le difficoltà nel preparare la partita e sul calendario: "Tutti hanno partite difficili, in campo i valori tecnici fanno la differenza. La differenza tra le due squadre c’è ma è sempre il rettangolo verde che fa la differenza. In settimane c’è stata confusione evitabile, ma siamo tutti pronti per affrontare questa partita e vincere".
L'importanza di Vlahovic e il futuro
Il dirigente bianconero poi spiega l'importanza di un giocatore come Vlahovic per la Juve: "L’importanza di un centravanti come lui è palese, è un giocatore diverso dagli altri e in Italia ha fatto sempre bene. La speranza concreta è che non sia l’ultima sua partita allo Stadium ma vedremo nelle prossime settimane, ora dobbiamo pensare ad arrivare nelle prime 4. Dusan è concentrato e sta lavorando come se avesse altri 10 anni di contratto".