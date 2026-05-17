Vlahovic, Chiellini in pressing: "Diverso dagli altri, lavora come avesse 10 anni di contratto"

La Juve è pronta a giocarsi una partita importantissima per la corsa alla Champions League. I bianconeri all'Allianz affrontano una Fiorentina salva ma che non vuole certe regalare nulla, tanto meno in una gara sentita come quella con la Vecchia Signora. Lo stesso Chiellini nel pre gara parla di stimoli e il fatto di non dover fare calcoli con un solo obiettivo: "Vincere". Poi le parole anche su Vlahovic e il suo futuro.

Chiellini e le difficoltà del calendario

Chiellini a Dazn parla nel pre partita riguardo le difficoltà nel preparare la partita e sul calendario: "Tutti hanno partite difficili, in campo i valori tecnici fanno la differenza. La differenza tra le due squadre c’è ma è sempre il rettangolo verde che fa la differenza. In settimane c’è stata confusione evitabile, ma siamo tutti pronti per affrontare questa partita e vincere".

L'importanza di Vlahovic e il futuro

Il dirigente bianconero poi spiega l'importanza di un giocatore come Vlahovic per la Juve: "L’importanza di un centravanti come lui è palese, è un giocatore diverso dagli altri e in Italia ha fatto sempre bene. La speranza concreta è che non sia l’ultima sua partita allo Stadium ma vedremo nelle prossime settimane, ora dobbiamo pensare ad arrivare nelle prime 4. Dusan è concentrato e sta lavorando come se avesse altri 10 anni di contratto".