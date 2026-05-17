Un solo risultato: la vittoria. La Juve non può permettersi di pensare ad altro per conquistare la qualificazione in Champions League , visto il fiato sul collo delle rivali. Novanta minuti di fuoco e fiamme con in contemporanea anche le partite del Napoli, Milan, Roma e Como. Una vera e propria bagarre per i primi quattro posti in classifica. I bianconeri al momento sono terzi con un punto di vantaggio sui giallorossi quinti e hanno il destino nelle proprie mani: con due successi di fila non ci sarà bisogno di fare nessun calcolo. E sarebbero tanti, soprattutto in caso di arrivo a pari punti . Spalletti lo sa bene e vuole evitare questo scenario, ma di fronte ci sarà una Fiorentina che farà di tutto per dare filo da torcere alla Vecchia Signora, anche senza Kean .

11:52

Le parole dell'ex Fagioli

"È molto emozionante tornare qui perché è la prima volta da avversari. Fa un grosso effetto, uno stadio bellissimo e persone che mi hanno voluto bene e io ne voglio a loro. Per il momento sono concentrato sulla partita e poi penserò a salutare tutti. Motivazioni? Il mister ci tiene, è tutto il mese che ci dice che siamo salvi ma non dobbiamo mollare niente perché dobbiamo mostrare affetto per quesa maglia" - ha spiegato Fagioli a Sky.

11:50

Koopmeiners e la voglia di Champions

"Calcoli? Conta solo la Champions per noi, vogliamo il massimo. Mancano due partite e oggi iniziamo con questa. Dominio e concentrazione? Abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto ma non soltanto questa settimana. Tra di noi ci siamo detti che giochiamo bene ma poi dobbiamo chiudere le partite, fare anche due o tre a zero. L'ultima partita lo abbiamo fatto m ai gol erano in fuorigioco, dobbiamo chiudere prima le gare. Sono felice che abbiamo vinto a Lecce, oggi sarà molto importante" - ha detto Koopmeiners a Sky Sport.

11:46

Il futuro di Vlahovic: "Come se avesse altri 10 anni..."

Chiellini ha parlato anche a Dazn: "Difficoltà nel preparare la partita e calendario finale difficile? Tutti hanno partite difficili, in campo i valori tecnici fanno la differenza. La differenza tra le due squadre c’è ma è sempre il rettangolo verde che decide. In settimana c’è stata confusione evitabile, ma siamo tutti pronti per affrontare questa partita e vincere. Recupero Vlahovic e futuro? L’importanza di un centravanti come lui è palese, è un giocatore diverso dagli altri e in Italia ha fatto sempre bene. La speranza concreta è che non sia l’ultima sua partita allo Stadium ma vedremo nelle prossime settimane, ora dobbiamo pensare ad arrivare nelle prime 4. Dusan è concentrato e sta lavorando come se avesse altri 10 anni di contratto".

11:32

Chiellini prima di Juve-Fiorentina

"È una partita importante, giochiamo in casa e siamo pronti a farlo nel migliore dei modi. Hai sentito l'atmosfera che c'è e poi sta a noi scendere in campo con pochi calcoli da fare e vincere questa gara. Orario particolare? Tutti preferiscono giocare alla sera questo tipo di partite. È stata una settimana un po' particolare dove degli errori sono stati commessi ma credo che poi si vada oltre. Si può giocare di giorno e per fortuna il clima non è così caldo come sarebbe potuto essere. Le condizioni sono le stesse per tutti, l'importante è vincere la partita e prepararci al meglio in questi sette giorni che portano da qui alla fine di domenica prossima dove bisogna raggiungere un obiettivo importante.

Juve dominante e senza risultato? Se vedi poi le altre squadre è così per tutti. Se ci siamo trovati alla penultima giornata in cinque squadre in così pochi punti vuol dire che anche le altre fanno fatica a dar continuità ai risultati, chiaro che se non chiudi le partite poi rimangono sempre aperte e nel calcio moderno la differenza tra le prime e le ultime non è così abissale e lo si è visto nelle ultime gare, dove il Verona già retrocesso ha dato filo da torciere a Como, Juve e Milan. Aree di miglioramento ce ne sono per tutti, una partita come oggi sarebbe importante riuscire a non portarsela fino al 90esimo perché dopo sei a rischio con un calcio piazzato, un errore che può compromettere gli altri 89 minuti" - ha spiegato Chiellini a Sky.

11:22

Paratici, le dichiarazioni dell'ex dirigente Juve

"Accoglienza? Non è mai scontata, anzi. Devo ringraziare tutti, la Juventus per tutto quello che ha fatto per me e la mia famiglia. Abbiamo passato undici anni meravigliosi ed è stata una grande parte della mia carriera. Ho condiviso questo percorso con professionisti, non solo dirigenti, staff, allenatori, ma anche chi lavora dietro le quinte e sono importantissimi. È la prima volta che torno, un po' di emozione non posso nasconderla. Il passato non si può rinnegare a maggior ragione quando è stato così bello. Non rinnego i miei anni al Tottenham e alla Sampdoria. Futuro al Milan? Ho appena preso casa a Firenze e volete già farmela cambiare... Ho vissuto tre mesi al Viola Park chiuso (ride ndr) - ha spiegato Paratici a Sky Sport. QUI TUTTE LE PAROLE.

11:17

Una Juve sfortunata

La Juventus ha colpito 22 legni in questa stagione di Serie A, il dato più alto del campionato e un record per i bianconeri dal 2004/05; l'ultima squadra a trovarne di più in una singola stagione di Serie A è stato il Milan nel 2020/21 (24).

11:04

Le scelte della Fiorentina

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. Allenatore: Vanoli.

10:59

La formazione ufficiale della Juve

Questi gli undici scelti da Spalletti contro la Fiorentina:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David, Cabal.

10:52

Fiorentina, la Juve è la tua bestia nera

La Juventus è la squadra che ha vinto più partite contro la Fiorentina nella storia della Serie A a girone unico: 82, almeno tre successi in più contro la Viola rispetto a qualsiasi altra formazione (55N, 36P). In aggiunta, nessun club ha segnato più gol contro i toscani rispetto ai bianconeri nel torneo: 275, al pari dell'Inter.

10:40

Le ultime sul mercato Juve

Il tempo stringe, le giornate passano, il mercato s’infiamma. Maggio ha questa magia qui, specialmente quando ci si avvicina alla sua fine: le partite diventano decisive e decisive iniziano a essere pure le scremature sul futuro, le scelte - chiave - su ruoli e giocatori. Da chi ripartire e da chi ricominciare: le ultime sul futuro di Holm, Koopmeiners e Lewandowski.

10:28

Yildiz e Fagioli a confronto