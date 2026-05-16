Convocati Juve per la Fiorentina, c'è una doppia sorpresa: ecco la lista completa

La Juventus sfiderà la Fiorentina all'Allianz Stadium nel match valido per la trentasettesima giornata di campionato, con calcio d'inizio alle ore 12. Luciano Spalletti può sorridere: per l'ultima gara casalinga della stagione il tecnico bianconero avrà a disposizione un gruppo al completo. Le notizie più sorprendenti riguardano Arkadiusz Milik e Juan Cabal, regolarmente convocati. Buone notizie anche per quanto riguarda Khephren Thuram: il centrocampista della nazionale francese ha seguito per tutta la settimana un programma differenziato a causa di condizioni fisiche non ottimali ma è a disposizione del tecnico bianconero.