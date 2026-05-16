Convocati Juve per la Fiorentina, c'è una doppia sorpresa: ecco la lista completa

La Juventus sfiderà la Fiorentina all'Allianz Stadium nel match valido per la trentasettesima giornata di campionato, con calcio d'inizio alle ore 12. Luciano Spalletti può sorridere: per l'ultima gara casalinga della stagione il tecnico bianconero avrà a disposizione un gruppo al completo. Le notizie più sorprendenti riguardano Arkadiusz Milik e Juan Cabal, regolarmente convocati. Buone notizie anche per quanto riguarda Khephren Thuram: il centrocampista della nazionale francese ha seguito per tutta la settimana un programma differenziato a causa di condizioni fisiche non ottimali ma è a disposizione del tecnico bianconero.
I convocati della Juve
Ecco la lista completa dei convocati di Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina: Perin, Holm, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Cambiaso, David, Cabal.
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