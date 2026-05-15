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Juve-Fiorentina, lo scatto Champions con l’incubo di Kalulu al VAR. E arbitra chi in passato…

Tutte le designazioni arbitrali della penultima giornata di Serie A: i precedenti bianconeri tra rigori non dati ed espulsioni
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Terminato il braccio di ferro tra Prefettura e Lega Serie A sull'orario del derby della Capitale, è finalmente arrivato il momento di cominciare a pensare alla prossima giornata di campionato. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio apriranno la 37a giornata e giocheranno tutte domenica 17 maggio alle 12:00 per via del principio di contemporaneità: tutte le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, in questo caso un posto in Champions League, devono giocare allo stesso momento. Ecco quindi che, con una sorta di ritorno al passato, non ci saranno più anticipi e posticipi ma si giocherà soltanto domenica: cinque partite alle 12, una alle 15, una alle 18 e le restanti tre (la lotta salvezza) alle 20:45.

Le designazioni arbitrali di Juve-Fiorentina

In vista dell'inizio della prossima giornata l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere il match tra la squadra di Spalletti e quella di Vanoli sarà Davide Massa della sezione di Imperia, con Meli e Alassio come assistenti e Marinelli come quarto uomo. Il VAR sarà Daniele Chiffi della sezione di Pavia, con Meraviglia con AVAR.

I numeri di Massa con la Juve

L'arbitro Massa ha diretto 34 partite della Juve, con ben 22 vittorie bianconere, 8 pareggi e soltanto 4 sconfitte. Ben peggiore, invece, lo score con la Fiorentina: 9 vittorie viola, 9 pareggi e 6 sconfitte. I numeri sono quindi tutti dalla parte della Vecchia Signora, ma a preoccupare i tifosi sono i precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da Lucumì wrestler e la rabbia di Allegri nello spogliatoio: i precedenti di Massa

Nel corso di questa stagione, Massa ha arbitrato tre volte la Juve. Se in occasione di Cagliari-Juve 1-0 e Juve-Genoa 2-0 non ci sono stati episodi eclatanti da segnalare, non si può dire lo stesso di Bologna-Juve 0-1 dello scorso 14 dicembre. Quella sera, infatti, l'arbitro di Imperia in ben due occasioni ha lasciato correre per dei falli evidentissimi di Lucumì. Prima il difensore colombiano aveva spinto David in area di rigore, un intervento che avrebbe meritato il penalty ma che non è stato ignorato da arbitro e VAR. Poi nel finale di partita, Lucumì ha tirato su di peso Conceicao dal terreno con una mossa degna del wrestling più che del calcio. Massa era girato e non ha visto nulla, il VAR non è intervenuto e si è risolto tutto con un nulla di fatto, ignorato anche da OpenVar.

Guardando invece alla stagione 2024/25, da segnalare un'espulsione, ritenuta da molti ingiusta, di Kalulu in Lazio-Juve 1-1, per un colpo al volto ai danni di Castellanos. Inizialmente Massa aveva lasciato correre, ma richiamato dal VAR (che era Chiffi), che ha mostrato delle immagini di qualità dubbia, ha cambiato decisione ed espulso il difensore francese. Nella stagione 2023/24, invece, Massa aveva fatto infuriare Allegri al termine di un Genoa-Juve 1-1. Max è infatti entrato negli spogliatoi per parlare con l'arbitro di Imperia, che non aveva sanzionato un tocco di mani di Bani in area né un intervento duro di Malinovskyi su Yildiz.

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Chiffi al VAR è l'incubo di Kalulu: non solo Inter-Juve, 2 espulsioni in 3 partite

Passando invece al VAR, Chiffi è, senza ombra di dubbio, l'incubo di Kalulu. Oltre all'episodio di Juve-Lazio in cui Massa era l'arbitro, Chiffi era al VAR anche in occasione del tristemente famoso Inter-Juve 3-2 di questa stagione, il derby d'Italia della simulazione di Bastoni. Si è parlato a lungo di quell'espulsione, e da regolamento Chiffi al VAR non sarebbe potuto intervenire per cambiare la decisione dell'arbitro La Penna, ma l'episodio resta comunque clamoroso.

In pratica, nelle ultime tre partite della Juve con Chiffi al VAR (Inter-Juve 3-2, Juve-Cremonese 5-0 e Lazio-Juve 1-1), Kalulu è stato espulso due volte. La speranza è che almeno contro la Fiorentina le cose possano andare in maniera differente.

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Trentasettesima giornata Serie A, gli arbitri

Queste tutte le designazioni arbitrarli del 37° turno di campionato:

COMO – PARMA    h. 12.00

ZUFFERLI

ROSSI C. – LAUDATO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GARIGLIO

 

GENOA – MILAN     h. 12.00

SOZZA

LO CICERO – CECCONI

IV:      MARCHETTI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      PAGANESSI

 

JUVENTUS – FIORENTINA     h. 12.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:      MARINELLI

VAR:      CHIFFI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

PISA – NAPOLI     h. 12.00

FOURNEAU

PRETI – BIFFI

IV:      GALIPO’

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     CAMPLONE

 

ROMA – LAZIO    h. 12.00

MARESCA (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:       FABBRI

VAR:      DI BELLO

AVAR:    ABISSO

 

INTER – H. VERONA     h. 15.00

CALZAVARA

COSTANZO – PASSERI

IV:     COLLU

VAR:     SANTORO

AVAR:     GIUA

 

ATALANTA – BOLOGNA     h. 18.00

PERENZONI

GARZELLI – GRASSO

IV:     ZANOTTI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     SERRA

 

CAGLIARI – TORINO     h. 20.45

ARENA

BERCIGLI – REGATTIERI

IV:     PERRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       PRONTERA

 

SASSUOLO – LECCE    h. 20.45

LA PENNA

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV:       DI MARCO

VAR:     DOVERI

AVAR:     DIONISI

 

UDINESE – CREMONESE    h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – VECCHI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:    MARINI

AVAR:      COSSO

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Terminato il braccio di ferro tra Prefettura e Lega Serie A sull'orario del derby della Capitale, è finalmente arrivato il momento di cominciare a pensare alla prossima giornata di campionato. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio apriranno la 37a giornata e giocheranno tutte domenica 17 maggio alle 12:00 per via del principio di contemporaneità: tutte le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, in questo caso un posto in Champions League, devono giocare allo stesso momento. Ecco quindi che, con una sorta di ritorno al passato, non ci saranno più anticipi e posticipi ma si giocherà soltanto domenica: cinque partite alle 12, una alle 15, una alle 18 e le restanti tre (la lotta salvezza) alle 20:45.

Le designazioni arbitrali di Juve-Fiorentina

In vista dell'inizio della prossima giornata l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere il match tra la squadra di Spalletti e quella di Vanoli sarà Davide Massa della sezione di Imperia, con Meli e Alassio come assistenti e Marinelli come quarto uomo. Il VAR sarà Daniele Chiffi della sezione di Pavia, con Meraviglia con AVAR.

I numeri di Massa con la Juve

L'arbitro Massa ha diretto 34 partite della Juve, con ben 22 vittorie bianconere, 8 pareggi e soltanto 4 sconfitte. Ben peggiore, invece, lo score con la Fiorentina: 9 vittorie viola, 9 pareggi e 6 sconfitte. I numeri sono quindi tutti dalla parte della Vecchia Signora, ma a preoccupare i tifosi sono i precedenti.

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