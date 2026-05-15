Juve-Fiorentina, lo scatto Champions con l’incubo di Kalulu al VAR. E arbitra chi in passato…

Terminato il braccio di ferro tra Prefettura e Lega Serie A sull'orario del derby della Capitale, è finalmente arrivato il momento di cominciare a pensare alla prossima giornata di campionato. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio apriranno la 37a giornata e giocheranno tutte domenica 17 maggio alle 12:00 per via del principio di contemporaneità: tutte le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, in questo caso un posto in Champions League, devono giocare allo stesso momento. Ecco quindi che, con una sorta di ritorno al passato, non ci saranno più anticipi e posticipi ma si giocherà soltanto domenica: cinque partite alle 12, una alle 15, una alle 18 e le restanti tre (la lotta salvezza) alle 20:45.
Le designazioni arbitrali di Juve-Fiorentina
In vista dell'inizio della prossima giornata l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere il match tra la squadra di Spalletti e quella di Vanoli sarà Davide Massa della sezione di Imperia, con Meli e Alassio come assistenti e Marinelli come quarto uomo. Il VAR sarà Daniele Chiffi della sezione di Pavia, con Meraviglia con AVAR.
I numeri di Massa con la Juve
L'arbitro Massa ha diretto 34 partite della Juve, con ben 22 vittorie bianconere, 8 pareggi e soltanto 4 sconfitte. Ben peggiore, invece, lo score con la Fiorentina: 9 vittorie viola, 9 pareggi e 6 sconfitte. I numeri sono quindi tutti dalla parte della Vecchia Signora, ma a preoccupare i tifosi sono i precedenti.
Da Lucumì wrestler e la rabbia di Allegri nello spogliatoio: i precedenti di Massa
Nel corso di questa stagione, Massa ha arbitrato tre volte la Juve. Se in occasione di Cagliari-Juve 1-0 e Juve-Genoa 2-0 non ci sono stati episodi eclatanti da segnalare, non si può dire lo stesso di Bologna-Juve 0-1 dello scorso 14 dicembre. Quella sera, infatti, l'arbitro di Imperia in ben due occasioni ha lasciato correre per dei falli evidentissimi di Lucumì. Prima il difensore colombiano aveva spinto David in area di rigore, un intervento che avrebbe meritato il penalty ma che non è stato ignorato da arbitro e VAR. Poi nel finale di partita, Lucumì ha tirato su di peso Conceicao dal terreno con una mossa degna del wrestling più che del calcio. Massa era girato e non ha visto nulla, il VAR non è intervenuto e si è risolto tutto con un nulla di fatto, ignorato anche da OpenVar.
Guardando invece alla stagione 2024/25, da segnalare un'espulsione, ritenuta da molti ingiusta, di Kalulu in Lazio-Juve 1-1, per un colpo al volto ai danni di Castellanos. Inizialmente Massa aveva lasciato correre, ma richiamato dal VAR (che era Chiffi), che ha mostrato delle immagini di qualità dubbia, ha cambiato decisione ed espulso il difensore francese. Nella stagione 2023/24, invece, Massa aveva fatto infuriare Allegri al termine di un Genoa-Juve 1-1. Max è infatti entrato negli spogliatoi per parlare con l'arbitro di Imperia, che non aveva sanzionato un tocco di mani di Bani in area né un intervento duro di Malinovskyi su Yildiz.
Chiffi al VAR è l'incubo di Kalulu: non solo Inter-Juve, 2 espulsioni in 3 partite
Passando invece al VAR, Chiffi è, senza ombra di dubbio, l'incubo di Kalulu. Oltre all'episodio di Juve-Lazio in cui Massa era l'arbitro, Chiffi era al VAR anche in occasione del tristemente famoso Inter-Juve 3-2 di questa stagione, il derby d'Italia della simulazione di Bastoni. Si è parlato a lungo di quell'espulsione, e da regolamento Chiffi al VAR non sarebbe potuto intervenire per cambiare la decisione dell'arbitro La Penna, ma l'episodio resta comunque clamoroso.
In pratica, nelle ultime tre partite della Juve con Chiffi al VAR (Inter-Juve 3-2, Juve-Cremonese 5-0 e Lazio-Juve 1-1), Kalulu è stato espulso due volte. La speranza è che almeno contro la Fiorentina le cose possano andare in maniera differente.
Trentasettesima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 37° turno di campionato:
COMO – PARMA h. 12.00
ZUFFERLI
ROSSI C. – LAUDATO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
GENOA – MILAN h. 12.00
SOZZA
LO CICERO – CECCONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
JUVENTUS – FIORENTINA h. 12.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: CHIFFI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – NAPOLI h. 12.00
FOURNEAU
PRETI – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: CAMPLONE
ROMA – LAZIO h. 12.00
MARESCA (foto)
PERETTI – PERROTTI
IV: FABBRI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
INTER – H. VERONA h. 15.00
CALZAVARA
COSTANZO – PASSERI
IV: COLLU
VAR: SANTORO
AVAR: GIUA
ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00
PERENZONI
GARZELLI – GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SERRA
CAGLIARI – TORINO h. 20.45
ARENA
BERCIGLI – REGATTIERI
IV: PERRI
VAR: GHERSINI
AVAR: PRONTERA
SASSUOLO – LECCE h. 20.45
LA PENNA
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: DIONISI
UDINESE – CREMONESE h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – VECCHI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: COSSO
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Terminato il braccio di ferro tra Prefettura e Lega Serie A sull'orario del derby della Capitale, è finalmente arrivato il momento di cominciare a pensare alla prossima giornata di campionato. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio apriranno la 37a giornata e giocheranno tutte domenica 17 maggio alle 12:00 per via del principio di contemporaneità: tutte le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, in questo caso un posto in Champions League, devono giocare allo stesso momento. Ecco quindi che, con una sorta di ritorno al passato, non ci saranno più anticipi e posticipi ma si giocherà soltanto domenica: cinque partite alle 12, una alle 15, una alle 18 e le restanti tre (la lotta salvezza) alle 20:45.
Le designazioni arbitrali di Juve-Fiorentina
In vista dell'inizio della prossima giornata l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere il match tra la squadra di Spalletti e quella di Vanoli sarà Davide Massa della sezione di Imperia, con Meli e Alassio come assistenti e Marinelli come quarto uomo. Il VAR sarà Daniele Chiffi della sezione di Pavia, con Meraviglia con AVAR.
I numeri di Massa con la Juve
L'arbitro Massa ha diretto 34 partite della Juve, con ben 22 vittorie bianconere, 8 pareggi e soltanto 4 sconfitte. Ben peggiore, invece, lo score con la Fiorentina: 9 vittorie viola, 9 pareggi e 6 sconfitte. I numeri sono quindi tutti dalla parte della Vecchia Signora, ma a preoccupare i tifosi sono i precedenti.