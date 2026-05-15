Juve-Fiorentina, lo scatto Champions con l’incubo di Kalulu al VAR. E arbitra chi in passato…

Terminato il braccio di ferro tra Prefettura e Lega Serie A sull' orario del derby della Capitale , è finalmente arrivato il momento di cominciare a pensare alla prossima giornata di campionato. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio apriranno la 37a giornata e giocheranno tutte domenica 17 maggio alle 12:00 per via del principio di contemporaneità: tutte le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, in questo caso un posto in Champions League, devono giocare allo stesso momento. Ecco quindi che, con una sorta di ritorno al passato, non ci saranno più anticipi e posticipi ma si giocherà soltanto domenica: cinque partite alle 12, una alle 15, una alle 18 e le restanti tre (la lotta salvezza) alle 20:45.

Le designazioni arbitrali di Juve-Fiorentina

In vista dell'inizio della prossima giornata l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere il match tra la squadra di Spalletti e quella di Vanoli sarà Davide Massa della sezione di Imperia, con Meli e Alassio come assistenti e Marinelli come quarto uomo. Il VAR sarà Daniele Chiffi della sezione di Pavia, con Meraviglia con AVAR.

I numeri di Massa con la Juve

L'arbitro Massa ha diretto 34 partite della Juve, con ben 22 vittorie bianconere, 8 pareggi e soltanto 4 sconfitte. Ben peggiore, invece, lo score con la Fiorentina: 9 vittorie viola, 9 pareggi e 6 sconfitte. I numeri sono quindi tutti dalla parte della Vecchia Signora, ma a preoccupare i tifosi sono i precedenti.