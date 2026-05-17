Fischi assordanti e "Tirate fuori i cogl...", Juve da incubo contestata allo Stadium 

Clima pesantissimo all’Allianz Stadium dopo la sconfitta interna della Juventus contro la Fiorentina . I bianconeri cadono davanti ai propri tifosi e scivolano al sesto posto in classifica, agganciati dal Como ma penalizzati dagli scontri diretti. A una sola giornata dalla fine del campionato, la zona Champions dista ora due punti, con Roma e Milan davanti nella corsa europea. Una prestazione opaca e priva di ritmo quella della squadra guidata da Spalletti , incapace di reagire ai colpi viola. A decidere la gara sono stati Ndour e Mandragora , mentre la Juve si è vista annullare due reti tra proteste e delusione, ma a far più rumore è la contestazione dei tifosi bianconeri.

Tifosi furiosi: squadra contestata sotto la curva

Al termine del match la tensione è esplosa sugli spalti, con una dura contestazione rivolta ai giocatori della Juventus. I tifosi bianconeri hanno chiamato la squadra sotto la curva per esprimere tutta la propria rabbia dopo un’altra prova deludente. Nel mirino soprattutto l’atteggiamento della squadra, giudicato troppo spento in una partita decisiva per la corsa Champions.

Fischi assordanti hanno accompagnato l’uscita dal campo dei giocatori. La sconfitta contro la Fiorentina rischia infatti di compromettere definitivamente la qualificazione europea. A pesare anche i due gol annullati: prima McKennie per un fallo su Gosens, poi Vlahovic per posizione irregolare. Ora la Juve dovrà vincere il derby col Torino e sperare in risultati favorevoli nell’ultima giornata per evitare un finale amarissimo.

Atmosfera rovente allo Stadium dopo il fischio finale

Dagli spalti dell’Allianz Stadium sono piovuti fischi incessanti nei confronti della squadra, ma anche di cori e tra i più forti si è distinto il duro “Fuori i co*****i”, messaggio diretto ai giocatori e allo staff tecnico guidato da Spalletti. Il pubblico bianconero ha contestato soprattutto la mancanza di carattere e la scarsa reazione mostrata nei momenti chiave dell’incontro. I sostenitori della Juve si aspettavano una risposta diversa in una sfida decisiva per la corsa Champions, ma la prova offerta ha aumentato amarezza e tensione e al triplice fischio lo stadio ha espresso tutto il proprio malcontento, lasciando la Juventus in un clima pesantissimo a una settimana dal derby.

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