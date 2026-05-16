"Una ferita profonda, è stato un tritacarne": plusvalenze Juventus, Cherubini durissimo

"È stato un tritacarne". Con queste parole Federico Cherubini è tornato sulla vicenda plusvalenze che ha travolto la Juventus e ha portato alle penalizzazione in classifica nel 2023, raccontando per la prima volta in maniera così diretta il peso umano e mediatico di quegli anni. L’ex dirigente bianconero, oggi CEO del Parma, ha parlato di "ferite profonde" lasciate non solo sul piano professionale, ma anche personale e familiare, ripercorrendo una delle pagine più controverse del recente calcio italiano. Poi l'ex bianconero ha toccato anche altri temi visto che ha ricoperto diversi incarichi all’interno della Vecchia Signora fino ad arrivare al ruolo di direttore sportivo della prima squadra. Un percorso costruito passo dopo passo, attraversando ogni livello del calcio: dal settore giovanile alla gestione dei prestiti, fino al progetto Next Gen. Un bagaglio manageriale sviluppato ben prima dell’approdo ai massimi livelli, tra esperienze lavorative e primi incarichi in Lega Pro. Dalle riforme FIGC al settore giovanile, fino allo sviluppo delle seconde squadre e il rapporto con la proprietà americana al Parma: Cherubini non si è trattenuto.
Cherubini, la Juve e il tema plusvalenze
Cherubini a Calcio&Finanza ha toccato il tema delle plusvalenze: "È un tema su cui per tre anni io, come tante altre persone coinvolte, ho mantenuto un silenzio quasi sacro per rispetto delle istituzioni sportive, pur non condividendo quanto accaduto in quel periodo. Quindi il silenzio rimane nel giudizio di quella vicenda dal punto di vista giuridico e tecnico". Mentre dal punto di vista umano il CEO del Parma sottolinea: "Resta una ferita profonda in me come in tutte le persone che l’hanno vissuta, che va oltre gli aspetti professionali. Quando le vicende hanno aspetti mediatici così violenti e forti lasciano ferite nelle persone che le vivono, nelle famiglie".
L'aspetto mediatico e le riflessioni
Il dirigente prosegue: "Questo mi fa riflettere anche quando guardo ciò che accade ad altre persone per motivi magari sempre legati al mondo dello sport o del calcio. Nel nostro caso è durato qualche anno, quindi è stata anche abbastanza pesante. Non è possibile che le persone finiscano in certi tritacarne senza poi sapere cosa succede, nella giustizia ordinaria ma anche nello sport. Leggere qualcosa, nello sport in cui tu sei protagonista, che può avere effetti negativi o positivi su 15 milioni di persone, ti mette in una condizione complicata".
Il progetto seconde squadre
Cherubini è stato tra i principali fautori del progetto delle seconde squadre ai tempi della Juventus, ma nei giorni scorsi, ha detto che sarebbe meglio partissero dalla Serie D: "In tanti si sono meravigliati, ma chi conosce il sistema europeo sa che il 60% delle seconde squadre dei top club gioca in quarta divisione. Per club come Juventus, Atalanta, Milan o Inter la Serie C può andare bene, ma per realtà come il Parma la Serie D sarebbe ideale. Oggi la nostra Primavera in Serie C farebbe fatica: serve anche un cambio culturale, capire che la Serie D può essere parte del percorso di crescita. E anche la cultura del prestito è qualcosa che va rivisto, è soprattutto italiana: così la Serie C è diventata sviluppo per conto terzi, ha perso la sua vocazione formativa. In più, anche alcune norme, come l’abolizione del vincolo sportivo, hanno penalizzato club e ragazzi: se investi sui giovani devi poter tutelare quel patrimonio, altrimenti diventa difficile costruire strutture e programmi di crescita".
Juve come scuola di manager
Cherubini ha parlato degli anni dal 2010 al 2020 alla Juventus, spiegando quali sono stati i segreti dietro ai successi dei bianconeri: "Quando penso a quell’esperienza penso anche al Parma e a come mi piacerebbe creare sempre più questa idea di gioventù in tante posizioni all’interno del club. Basti pensare – per citarne alcuni – a Paolo Capparelli, Finance Director, o ad Alessandro Pettinà, Direttore Sportivo, che sono giovani, ma con competenze importanti. Se riguardo agli anni della Juventus, abbiamo avuto dirigenti che hanno poi ricoperto ruoli importanti, a partire più noti come Marotta oggi presidente dell’Inter e Paratici direttore sportivo della Fiorentina". Poi ha proseguito: "Quando arrivai dal Foligno alla Juventus, pur provenendo dalla Serie C, fui colpito dal rispetto ricevuto subito da Agnelli, Marotta e Paratici. Lì ho capito il valore del rispetto dei ruoli: la forza di quella Juventus era scegliere le persone giuste, dare responsabilità chiare e autonomia. Di quell’esperienza porto con me tanti insegnamenti che vorrei applicare anche a Parma, dove vedo grande potenzialità grazie alla proprietà, alla tradizione e alla città".
Il progetto Superlega
Il dirigente ha parlato anche del progetto Superlega poi fallito: "Di base le ragioni che erano dietro quel progetto rimangono, poi la modalità con cui si è arrivati in maniera così dirompente ha portato anche alla reazione dell’opinione pubblica. Su questo però non dobbiamo nasconderci: le motivazioni che hanno guidato quella proposta in quel momento restano un tema oggettivo. Oggi si sta andando in quella direzione, quindi sicuramente bisogna fare qualcosa. Anche a noi piacerebbe affrontare quelle partite a livello internazionale, quindi studiare un meccanismo magari con un abbattimento geografico diverso. Sicuramente, in questo momento, le leghe domestiche rischiano di soffrire. Io sono cresciuto e ho vissuto il calcio degli anni ’90 e ho anche una componente romantica, ma oggettivamente dobbiamo prepararci a qualche cambiamento".
"È stato un tritacarne". Con queste parole Federico Cherubini è tornato sulla vicenda plusvalenze che ha travolto la Juventus e ha portato alle penalizzazione in classifica nel 2023, raccontando per la prima volta in maniera così diretta il peso umano e mediatico di quegli anni. L’ex dirigente bianconero, oggi CEO del Parma, ha parlato di "ferite profonde" lasciate non solo sul piano professionale, ma anche personale e familiare, ripercorrendo una delle pagine più controverse del recente calcio italiano. Poi l'ex bianconero ha toccato anche altri temi visto che ha ricoperto diversi incarichi all’interno della Vecchia Signora fino ad arrivare al ruolo di direttore sportivo della prima squadra. Un percorso costruito passo dopo passo, attraversando ogni livello del calcio: dal settore giovanile alla gestione dei prestiti, fino al progetto Next Gen. Un bagaglio manageriale sviluppato ben prima dell’approdo ai massimi livelli, tra esperienze lavorative e primi incarichi in Lega Pro. Dalle riforme FIGC al settore giovanile, fino allo sviluppo delle seconde squadre e il rapporto con la proprietà americana al Parma: Cherubini non si è trattenuto.
Cherubini, la Juve e il tema plusvalenze
Cherubini a Calcio&Finanza ha toccato il tema delle plusvalenze: "È un tema su cui per tre anni io, come tante altre persone coinvolte, ho mantenuto un silenzio quasi sacro per rispetto delle istituzioni sportive, pur non condividendo quanto accaduto in quel periodo. Quindi il silenzio rimane nel giudizio di quella vicenda dal punto di vista giuridico e tecnico". Mentre dal punto di vista umano il CEO del Parma sottolinea: "Resta una ferita profonda in me come in tutte le persone che l’hanno vissuta, che va oltre gli aspetti professionali. Quando le vicende hanno aspetti mediatici così violenti e forti lasciano ferite nelle persone che le vivono, nelle famiglie".
L'aspetto mediatico e le riflessioni
Il dirigente prosegue: "Questo mi fa riflettere anche quando guardo ciò che accade ad altre persone per motivi magari sempre legati al mondo dello sport o del calcio. Nel nostro caso è durato qualche anno, quindi è stata anche abbastanza pesante. Non è possibile che le persone finiscano in certi tritacarne senza poi sapere cosa succede, nella giustizia ordinaria ma anche nello sport. Leggere qualcosa, nello sport in cui tu sei protagonista, che può avere effetti negativi o positivi su 15 milioni di persone, ti mette in una condizione complicata".