"Una ferita profonda, è stato un tritacarne": plusvalenze Juventus, Cherubini durissimo

Juve come scuola di manager

Cherubini ha parlato degli anni dal 2010 al 2020 alla Juventus, spiegando quali sono stati i segreti dietro ai successi dei bianconeri: "Quando penso a quell’esperienza penso anche al Parma e a come mi piacerebbe creare sempre più questa idea di gioventù in tante posizioni all’interno del club. Basti pensare – per citarne alcuni – a Paolo Capparelli, Finance Director, o ad Alessandro Pettinà, Direttore Sportivo, che sono giovani, ma con competenze importanti. Se riguardo agli anni della Juventus, abbiamo avuto dirigenti che hanno poi ricoperto ruoli importanti, a partire più noti come Marotta oggi presidente dell’Inter e Paratici direttore sportivo della Fiorentina". Poi ha proseguito: "Quando arrivai dal Foligno alla Juventus, pur provenendo dalla Serie C, fui colpito dal rispetto ricevuto subito da Agnelli, Marotta e Paratici. Lì ho capito il valore del rispetto dei ruoli: la forza di quella Juventus era scegliere le persone giuste, dare responsabilità chiare e autonomia. Di quell’esperienza porto con me tanti insegnamenti che vorrei applicare anche a Parma, dove vedo grande potenzialità grazie alla proprietà, alla tradizione e alla città".