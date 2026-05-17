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Domenica di fuoco in Serie A con dieci partite in un solo giorno. Si gioca tutto il 37° turno del campionato italiano e si parte con un mezzogiorno ad alta tensione per la lotta Champions: impegnate contemporaneamente tutte le squadre ancora in corsa per un posto nella prossima edizione della massima competizione europea per club. La Juve riceve la Fiorentina a Torino, la Roma affronta la Lazio nel derby della capitale, il Milan fa visita al Genoa, il Napoli gioca a Pisa e il Como ospita il Parma. La corsa alla Champions può essere decisa o stravolta: seguila in tempo reale sul nostro sito.

12:00 FISCHIO D'INIZIO PER TUTTE LE GARE Cominciano le cinque partite di Serie A che coinvolgono le squadre ancora in corsa per la Champions. Di seguito il live (grafico) di Roma-Lazio.

11:56 Sarri: "Era solo una provocazione, ma..." "Cambiato idea sulla presenza in panchina? Era solo una provocazione. I miei giocatori da soli in questa bolgia non ce li avrei mai mandati, ho troppo rispetto per loro. Oggi è una giornata in cui 5 squadre si giocano una partita che vale 70 milioni. Invece si fa una partita a mezzogiorno. Due derby di Roma giocati uno a mezzogiorno e mezza e uno a fine maggio a mezzogiorno. Io parlo per il bene del calcio. Quello che si è visto nell’ultima settimana è che non si è in grado di gestire in un certo modo il calcio. Troppi esperti di politica e nessun esperto di calcio” ha detto il tecnico della Lazio a Dazn prima del derby. 11:47 Comparazione Milan, Como, Roma e Napoli

11:40 Le statistiche di Pisa-Napoli Numeri e curiosità della sfida tra toscani e azzurri.

11:35 Cardinale nello spogliatoio del Milan Il proprietario del club rossonero ha fatto visita alla squadra di Allegri negli spogliatoi a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Genoa. 11:27 Paratici allontana il Milan Le parole di Paratici, a Sky Sport prima di Juve-Fiorentina, sul suo futuro e sulle voci relative al Milan: "Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima ma questo non significa che si debba cambiare". 11:16 Numeri e curiosità di Genoa-Milan Le principali statistiche relative alla sfida di Genova tra rossoblù e rossoneri.

11:08 Como-Parma, le formazioni ufficiali COMO (4-3-3): Butez; Van der Brempt; Kempf, Moreno, Ramon; Perrone, Da Cunha, Caqueret; Baturina, Douvikas, Diao. PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Delprato; Carboni, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Valenti; Strefezza, Pellegrino. 11:03 Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Mctominay, Lobotka, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. 11:02 Genoa-Milan, le formazioni ufficiali GENOA (4-3-2-1): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. 10:59 Roma-Lazio, le formazioni ufficiali ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Cancellieri. 10:50 Gasperini: "Corsa Champions? Tutte sul filo..." "Corsa Champions? Siamo tutte sul filo, c'è anche il Como che è la vera sorpresa del campionato per qualità di gioco e prestazioni. L'Inter ha fatto una corsa a se, mentre le altre sono tutte vicine e significa che il campionato è equilibrato. Questo è un segnale importante anche da parte della Roma, che è lì nonostante qualche problematica e infortuni. Questo ci dà ancora più motivazione" ha detto il tecnico della Roma in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio. 10:38 Numeri e statistiche di Roma e Lazio Ecco le principali curiosità delle due squadre che si affrontano nel derby della Capitale.

10:28 La classifica Cinque squadre ancora in corsa per tre posizioni che valgono l'accesso alla prossima edizione di Champions League. LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA 10:16 Le probabili formazioni di Genoa-Milan GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Amorim, Malinovskyi, Frendrup; Baldanzi; Colombo, Ekhator. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. 10:07 Serie A, le toscane arbitre della corsa Champions: i pronostici La Juve ospita i viola, Conte va a Pisa: fischio d'inizio alle 12. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO 10:05 Como-Parma, le parole di Fabregas "C'è fame, è ovvio. Sei davanti a un'opportunità incredibile. Se non vinci, non ci saranno più possibilità. La partita della stagione, spero che tutti noi, i tifosi anche siano carichi, mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo. Noi non abbiamo niente da perdere, siamo davanti a una bellissima occasione e opportunità" ha detto Fabregas alla vigilia della sfida contro il Parma. 10:04 Le probabili formazioni di Roma-Lazio ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pellegrini, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Provstgaard, Gila, Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. (Stadio Olimpico, Roma)