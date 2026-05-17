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Diretta Champions: Milan, derby Roma, Como e Napoli in tempo reale. Formazioni ufficiali

Mezzogiorno di fuoco in Serie A: giocano tutte le squadre ancora in corsa per un posto nella massima competizione europea per club
10 min
liveblogSerie A 2025-26corsa champions
Roma
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    Lazio
    Lazio
      0 - 0
      2' 1° tempo
      Serie A - 17.05.2026
      Stadio Olimpico

      Arbitro Fabio Maresca
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Roma
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      Lazio
      Aggiorna

      Domenica di fuoco in Serie A con dieci partite in un solo giorno. Si gioca tutto il 37° turno del campionato italiano e si parte con un mezzogiorno ad alta tensione per la lotta Champions: impegnate contemporaneamente tutte le squadre ancora in corsa per un posto nella prossima edizione della massima competizione europea per club. La Juve riceve la Fiorentina a Torino, la Roma affronta la Lazio nel derby della capitale, il Milan fa visita al Genoa, il Napoli gioca a Pisa e il Como ospita il Parma. La corsa alla Champions può essere decisa o stravolta: seguila in tempo reale sul nostro sito.

      12:00

      FISCHIO D'INIZIO PER TUTTE LE GARE

      Cominciano le cinque partite di Serie A che coinvolgono le squadre ancora in corsa per la Champions. Di seguito il live (grafico) di Roma-Lazio.

      11:56

      Sarri: "Era solo una provocazione, ma..."

      "Cambiato idea sulla presenza in panchina? Era solo una provocazione. I miei giocatori da soli in questa bolgia non ce li avrei mai mandati, ho troppo rispetto per loro. Oggi è una giornata in cui 5 squadre si giocano una partita che vale 70 milioni. Invece si fa una partita a mezzogiorno. Due derby di Roma giocati uno a mezzogiorno e mezza e uno a fine maggio a mezzogiorno. Io parlo per il bene del calcio. Quello che si è visto nell’ultima settimana è che non si è in grado di gestire in un certo modo il calcio. Troppi esperti di politica e nessun esperto di calcio” ha detto il tecnico della Lazio a Dazn prima del derby.

      11:47

      Comparazione Milan, Como, Roma e Napoli

      11:40

      Le statistiche di Pisa-Napoli

      Numeri e curiosità della sfida tra toscani e azzurri.

      11:35

      Cardinale nello spogliatoio del Milan

      Il proprietario del club rossonero ha fatto visita alla squadra di Allegri negli spogliatoi a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Genoa.

      11:27

      Paratici allontana il Milan

      Le parole di Paratici, a Sky Sport prima di Juve-Fiorentina, sul suo futuro e sulle voci relative al Milan: "Ho appena preso casa a Firenze e volete farmi già cambiare casa? Guarda, se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e su quella del futuro. Non ho nient’altro da dire. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima ma questo non significa che si debba cambiare".

      11:16

      Numeri e curiosità di Genoa-Milan

      Le principali statistiche relative alla sfida di Genova tra rossoblù e rossoneri.  

      11:08

      Como-Parma, le formazioni ufficiali

      COMO (4-3-3): Butez; Van der Brempt; Kempf, Moreno, Ramon; Perrone, Da Cunha, Caqueret; Baturina, Douvikas, Diao.

      PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Delprato; Carboni, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Valenti; Strefezza, Pellegrino.

      11:03

      Pisa-Napoli, le formazioni ufficiali

      PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. 

      NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Mctominay, Lobotka, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. 

      11:02

      Genoa-Milan, le formazioni ufficiali

      GENOA (4-3-2-1): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Malinovskyi, Amorim, Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

      MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. 

      10:59

      Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

      ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen.

      LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Cancellieri.

      10:50

      Gasperini: "Corsa Champions? Tutte sul filo..."

      "Corsa Champions? Siamo tutte sul filo, c'è anche il Como che è la vera sorpresa del campionato per qualità di gioco e prestazioni. L'Inter ha fatto una corsa a se, mentre le altre sono tutte vicine e significa che il campionato è equilibrato. Questo è un segnale importante anche da parte della Roma, che è lì nonostante qualche problematica e infortuni. Questo ci dà ancora più motivazione" ha detto il tecnico della Roma in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio.

      10:38

      Numeri e statistiche di Roma e Lazio

      Ecco le principali curiosità delle due squadre che si affrontano nel derby della Capitale.

      10:28

      La classifica

      Cinque squadre ancora in corsa per tre posizioni che valgono l'accesso alla prossima edizione di Champions League. LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

      10:16

      Le probabili formazioni di Genoa-Milan

      GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Amorim, Malinovskyi, Frendrup; Baldanzi; Colombo, Ekhator. 

      MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.

      10:07

      Serie A, le toscane arbitre della corsa Champions: i pronostici

      La Juve ospita i viola, Conte va a Pisa: fischio d'inizio alle 12. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

      10:05

      Como-Parma, le parole di Fabregas

      "C'è fame, è ovvio. Sei davanti a un'opportunità incredibile. Se non vinci, non ci saranno più possibilità. La partita della stagione, spero che tutti noi, i tifosi anche siano carichi, mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo. Noi non abbiamo niente da perdere, siamo davanti a una bellissima occasione e opportunità" ha detto Fabregas alla vigilia della sfida contro il Parma. 

      10:04

      Le probabili formazioni di Roma-Lazio

      ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pellegrini, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

      LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Provstgaard, Gila, Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin.

      (Stadio Olimpico, Roma)

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

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