Calciomercato Juve, Koopmeiners sogna: fissato il prezzo. Lewandowski fa 90, Holm aspetta

TORINO - Il tempo stringe, le giornate passano, il mercato s’infiamma. Maggio ha questa magia qui, specialmente quando ci si avvicina alla sua fine: le partite diventano decisive e decisive iniziano a essere pure le scremature sul futuro, le scelte - chiave - su ruoli e giocatori. Da chi ripartire. Da chi ricominciare. Ecco, la Juve lo farebbe volentieri anche da Emil Holm, sebbene quest’ultimo non è che sia stato il più presente di tutti. Sono state giusto 7 (finora) le presenze dello svedese, complice una lesione muscolare al polpaccio rimediata dopo il debutto in bianconero contro l’Inter.

Holm aspetta

Al rientro, però, Spalletti ha chiarito quanto conti e conterebbe su di lui: è sempre entrato, titolare con l’Atalanta, giusto con il Verona non c’è stato bisogno di lui e perché i bianconeri si erano complicati la vita da soli, dovendo ricorrere perciò a qualche attaccante in più. Le buone prestazioni sono tornate intanto ad attirare un po’ di interessamenti, compreso quello del Napoli, che ha chiesto informazioni sulla situazione del giocatore. Risposta: attende la Juventus. Holm vorrebbe infatti rimanere a Torino, per questo ha messo da parte qualsiasi altra proposta arrivatagli sul tavolo. Con il Bologna è previsto un incontro alla fine del mercato per discutere anche della situazione di Joao Mario: è altamente probabile che per entrambi si vada verso il rinnovo del prestito, con i rispettivi acquisti - per lo svedese riscatto fissato a quota 18 milioni totali, per il portoghese non è previsto ma ha una valutazione di circa 10 milioni di euro - quantomeno rinviati di un anno.