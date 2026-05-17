Calciomercato Juve, Koopmeiners sogna: fissato il prezzo. Lewandowski fa 90, Holm aspetta

TORINO - Il tempo stringe, le giornate passano, il mercato s’infiamma. Maggio ha questa magia qui, specialmente quando ci si avvicina alla sua fine: le partite diventano decisive e decisive iniziano a essere pure le scremature sul futuro, le scelte - chiave - su ruoli e giocatori. Da chi ripartire. Da chi ricominciare. Ecco, la Juve lo farebbe volentieri anche da Emil Holm, sebbene quest’ultimo non è che sia stato il più presente di tutti. Sono state giusto 7 (finora) le presenze dello svedese, complice una lesione muscolare al polpaccio rimediata dopo il debutto in bianconero contro l’Inter.
Holm aspetta
Al rientro, però, Spalletti ha chiarito quanto conti e conterebbe su di lui: è sempre entrato, titolare con l’Atalanta, giusto con il Verona non c’è stato bisogno di lui e perché i bianconeri si erano complicati la vita da soli, dovendo ricorrere perciò a qualche attaccante in più. Le buone prestazioni sono tornate intanto ad attirare un po’ di interessamenti, compreso quello del Napoli, che ha chiesto informazioni sulla situazione del giocatore. Risposta: attende la Juventus. Holm vorrebbe infatti rimanere a Torino, per questo ha messo da parte qualsiasi altra proposta arrivatagli sul tavolo. Con il Bologna è previsto un incontro alla fine del mercato per discutere anche della situazione di Joao Mario: è altamente probabile che per entrambi si vada verso il rinnovo del prestito, con i rispettivi acquisti - per lo svedese riscatto fissato a quota 18 milioni totali, per il portoghese non è previsto ma ha una valutazione di circa 10 milioni di euro - quantomeno rinviati di un anno.
Le rivali per Holm
Si vedrà, insomma. Come il futuro di Koopmeiners, un altro degli osservati speciali della partita di oggi. L’olandese può partire e la Juventus ha già fatto il prezzo: servono 30 milioni di euro per non generare una minusvalenza che sarebbe complicata da digerire. Koop non ha garantito super rendimento nemmeno con Spalletti: l’ha utilizzato più dietro e più avanti, ricavandone un giocatore da gerarchie mobili. Negli ultimi giorni, l’entourage del giocatore si è mosso con alcuni club di Premier, e non è un mistero il fascino che il Liverpool suscita sull’ex Atalanta, cercato proprio dai Reds prima dell’affondo decisivo di Cristiano Giuntoli due estati fa. Complicato che possa riaprirsi quel canale, intanto la Premier però può tornare terreno fertile, mentre coltivano speranze in Turchia e pure la Roma guarda interessata, soprattutto adesso con Gasperini super saldo in cabina di comando.
La situazione Lewandowski
Sarà addio, infine, per Robert Lewandowski dal Barcellona: l’attaccante polacco non rinnoverà il suo contratto con i blaugrana e si è messo ufficialmente sul mercato. Dopo i sondaggi italiani con Milan e Juventus - dai bianconeri è considerata un’operazione decisamente onerosa, per il momento ben oltre le possibilità -, potrebbe essere in Arabia Saudita il futuro del numero nove. L’Al-Hilal insiste per firmare un contratto record. Si parla di un accordo da 90 milioni a stagione, a 37 anni praticamente impossibile da rifiutare. Lewa è allora chiamato a una scelta sostanzialmente di vita: rincorrere l’ennesima, grande vittoria. Oppure accontentarsi. La saggezza è dalla sua.
TORINO - Il tempo stringe, le giornate passano, il mercato s’infiamma. Maggio ha questa magia qui, specialmente quando ci si avvicina alla sua fine: le partite diventano decisive e decisive iniziano a essere pure le scremature sul futuro, le scelte - chiave - su ruoli e giocatori. Da chi ripartire. Da chi ricominciare. Ecco, la Juve lo farebbe volentieri anche da Emil Holm, sebbene quest’ultimo non è che sia stato il più presente di tutti. Sono state giusto 7 (finora) le presenze dello svedese, complice una lesione muscolare al polpaccio rimediata dopo il debutto in bianconero contro l’Inter.
Holm aspetta
Al rientro, però, Spalletti ha chiarito quanto conti e conterebbe su di lui: è sempre entrato, titolare con l’Atalanta, giusto con il Verona non c’è stato bisogno di lui e perché i bianconeri si erano complicati la vita da soli, dovendo ricorrere perciò a qualche attaccante in più. Le buone prestazioni sono tornate intanto ad attirare un po’ di interessamenti, compreso quello del Napoli, che ha chiesto informazioni sulla situazione del giocatore. Risposta: attende la Juventus. Holm vorrebbe infatti rimanere a Torino, per questo ha messo da parte qualsiasi altra proposta arrivatagli sul tavolo. Con il Bologna è previsto un incontro alla fine del mercato per discutere anche della situazione di Joao Mario: è altamente probabile che per entrambi si vada verso il rinnovo del prestito, con i rispettivi acquisti - per lo svedese riscatto fissato a quota 18 milioni totali, per il portoghese non è previsto ma ha una valutazione di circa 10 milioni di euro - quantomeno rinviati di un anno.