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Convocati Fiorentina, c'è un pesante forfait per la Juve: la lista

Le scelte di Vanoli in vista della partita di Serie A contro i bianconeri di Spalletti: tutte le novità
3 min
Juventus-FiorentinaKeangudmundsson
Fiorentina

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Manca ormai poco al termine di questa stagione ma la Juve ha ancora molto per cui combattere. La squadra di Spalletti, infatti, è in piena lotta per un posto in Champions League e vorrà vincere a ogni costo per terminare l'annata tra le prime quattro. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà la Fiorentina, match delicatissimo e molto sentito dalla tifoseria viola. Battere la squadra di Vanoli non sarà facile, ma il tecnico viola non potrà contare su uno dei suoi giocatori più forti: Moise Kean.

Fiorentina, i convocati per la Juve: out Kean

Niente da fare per Moise Kean, che continua ad avere un fastidio alla tibia e salterà quindi la sfida contro la sua ex squadra. Recuperato, invece, Gudmundsson, che non è al meglio della condizione ma contro la Juve sarà almeno in panchina. Da capire se Vanoli deciderà a sorpresa di schierarlo titolare o se invece farlo subentrare a partita in corso come fatto la scorsa settimana contro il Genoa.

Di seguito, ecco la lista dei convocati: Balbo, Braschi, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Lezzerini, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Rugani, Solomon.

La probabile formazione della Fiorentina

Ma come scenderà in campo la squadra di Vanoli? Spazio al solito 4-3-3, con De Gea in porta e Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa. A centrocampo i favoriti sembrano essere Ndour, l'ex Fagioli e Mandragora, con Parisi, Piccoli e Solomon in attacco. Occhio però al giovanissimo Braschi, che contro il Genoa ha giocato titolare al centro dell'attacco e scalpita per un posto dal 1' minuto.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

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