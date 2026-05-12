Alisson vuole solo la Juve! Fretta al Liverpool, quando si può sciogliere l'ultimo nodo

Liverpool, la trattativa

Da qui, il mandato esplicito al suo entourage di calendarizzare nei prossimi giorni un incontro con il Liverpool per discutere del suo addio. L’unico e ultimo nodo da sciogliere, dal momento che l’intesa con la Juventus - in termini di cifre e durata - è pressoché totale. Sul tavolo un contratto triennale a 5 milioni (bonus compresi). E proprio nel corso dei recenti colloqui con la Juve - che in estate non potrà svenarsi per il colpo in porta, alla luce delle lacune tecniche da colmare negli altri reparti della rosa - ha capito che per rendere l’affare realtà sarà necessario un suo contributo nella trattativa con i Reds. Starà a lui, insomma, fare tesoro del rapporto eccezionale con il club per convincere i vertici a rivedere le proprie pretese sul cartellino. Dall’Inghilterra, in questo senso, sembra che il Liverpool non sia disposto a scendere al di sotto di 15/20 milioni.