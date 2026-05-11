Spalletti e la distanza con Comolli: visioni diverse, quelle parole stonate e il confronto Juve

TORINO - Guardano allo stesso orizzonte, respirano la medesima ossessione per la vittoria e condividono il peso di una credibilità da ricostruire mattone dopo mattone. Il problema vero, però, coincide con i mezzi. O meglio: con le rotte (ben diverse) che Luciano Spalletti e Damien Comolli avrebbero in mente di tracciare per assecondare le rispettive ambizioni. La stima reciproca - palpabile e rimarcata a più riprese da entrambi anche quando le circostanze non lo richiedevano - del resto, non può bastare per costruire un futuro roseo e credibile. C’è da sposare una linea operativa chiara e condivisa. Vale per le priorità di mercato (in termini di ruoli e numero di innesti); e in secondo luogo per gli identikit dei profili da inseguire. Altrimenti, il rischio che la barca giri su se stessa - come accaduto più e più volte nel recente passato bianconero - è dietro l’angolo.