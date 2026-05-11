Bernardo Silva, Mendes da Comolli! Perché la Juve è ottimista e gli altri colpi: da Alisson a Kim

Kim, Alaba, Alisson: Juve vigile

Il sudcoreano ha uno stipendio notevolissimo (quasi 9 milioni netti a stagione), ma desidera giocare di più: con Kompany ha avuto complessivamente poco spazio nell’ultimo biennio. Un ritorno in Italia, accanto a Spalletti che gli ha fatto compiere il salto di qualità a Napoli, sarebbe estremamente gradito al ragazzo. Occhio, poi, ad altri prossimi svincolati di lusso: da Alaba a Stones, la Juve resta vigile, pur con le dovute cautele dettate da condizioni fisiche da verificare con attenzione prima di affondare il colpo. Non c’è solo la difesa nel mirino, ma anche per la porta ci sono manovre in corso. Alisson prende quota giorno dopo giorno: Comolli e Ottolini sono continuamente in contatto con l’entourage dell’estremo difensore brasiliano, che desidera con forza la Juve.