Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa

«Ci manca un po’ il centrocampista che sbaraglia e va a prendere il pallone nell’angusto...». È una delle frasi che Luciano Spalletti ha pronunciato subito dopo l’amarissimo pareggio con il (già retrocesso) Verona. Un risultato che ha lasciato attonito l’ambiente bianconero, soprattutto tra chi si era una volta di più illuso che la squadra avesse compiuto un salto di qualità mentale senza invece dar peso ai dettagli che andavano in senso contrario. Attonito e piuttosto arrabbiato. E di sicuro contento non era neanche il tecnico che però ha evitato con sforzo ammirevole di mostrarsi scorbutico e arrabbiato in pubblico e, invece, ha approfittato della situazione per mandare altri messaggi - neppure troppo velati - sulle prossime inderogabili necessità di mercato.