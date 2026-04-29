Alisson, pronto il contratto Juve! Si accelera: dentro il vertice di mercato

Voleva capirci di più, Luciano Spalletti, prima di tornare sulle sue posizioni e allinearsi alla bozza progettuale di Damien Comolli. Un po’ perché credeva che, alla fine, il titolare designato tra i pali (Di Gregorio) sarebbe uscito definitivamente dal guscio dell’incertezza. Come hanno già fatto dal suo arrivo - chi prima e chi più tardi - la maggior parte degli interpreti bianconeri. Un po’ perché temeva di dissipare inutilmente il budget bianconero, e rinunciare, dunque, a una serie di colpi in altre zone del campo, ritenute più urgenti e prioritarie. Ma è stato lo stesso ad della Juventus a fare chiarezza. O meglio: a garantirgli che il mercato bianconero sarebbe stato scintillante a prescindere. Ma soprattutto, fedele ai parametri a cui auspica Lucio: profili rodati, pronti, avvezzi alle logiche elitarie della Champions League. Da qui, la scelta di provare a rendere il primo sogno di Spalletti realtà, presentando all’entourage di Alisson un’offerta vera e propria.