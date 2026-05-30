Holm infortunato, salta i Mondiali: l’annuncio della Svezia. Cosa è successo, chi prende il suo posto

Non c'è pace per Holm . Il terzino della Juventus (in prestito fino a fine giugno, in attesa di capire il futuro) sarà costretto a rinunciare al Mondiale per infortunio . Una notizia che rappresenta l'ennesima battuta d'arresto in una stagione segnata da diversi problemi fisici, che hanno limitato la continuità del giocatore sia al Bologna, sia in bianconero, sia con la nazionale svedese. Per lui sfuma così l'occasione di prendere parte a un appuntamento prestigioso, che era riuscito a conquistarsi convincendo il commissario tecnico Potter.

Holm out, il comunicato della Svezia

A rendere ufficiale il forfait è stata la Federazione svedese attraverso una nota diffusa nelle ultime ore: "Il difensore della Juventus Emil Holm ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi da gioco per diverse settimane". Ne ha parlato anche il ct Potter: "È ovviamente una grande tristezza per noi e per Emil, costretto a lasciarci in questa fase. Gli siamo vicini e gli auguriamo una pronta guarigione". La Svezia ha già individuato il sostituto del laterale juventino: al suo posto è stato convocato Herman Johansson, mentre Sebastian Nanasi è stato inserito come riserva all'interno del gruppo. L'infortunio conferma un periodo particolarmente complicato per Holm dal punto di vista fisico.

Negli ultimi mesi il difensore ha dovuto fare i conti con diversi problemi che ne hanno rallentato il percorso e impedito di trovare quella continuità necessaria per imporsi definitivamente. Il forfait per il Mondiale rappresenta un'altra delusione per il classe 2000, ancora una volta costretto a fermarsi sul più bello.

I convocati della Svezia

A seguire la lista dei convocati di Potter (qui invece tutti i convocati al Mondiale):

Portieri: Johansson (Stoke City), Nordfeldt (AIK), Widell Zetterstrom (Derby County)

Difensori: Ekdal (Burnley), Gudmundsson (Leeds United), Hien (Atalanta), Herman Johansson (Dallas), Lagerbielke (Braga), Lindelof (Aston Villa), Smith (St. Pauli), Starfelt (Celta Vigo), Stroud (Mjallby), Svensson (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Ali (Malmo), Ayari (Brighton), Bergvall (Tottenham), Karlstrom (Udinese), Sema (Pafos), Svanberg (Wolfsburg), Zeneli (Union St-Gilloise)

Attaccanti: Bernhardsson (Holstein Kiel), Elanga (Newcastle United), Gyokeres (Arsenal), Isak (Liverpool), Nilsson (Club Brugge), Nygren (Celtic).

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