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Juve ai Mondiali 2026: i bianconeri convocati con le nazionali e quando giocano 

Dal Brasile di Bremer al Portogallo di Conceicao: il calendario degli impegni e tutte le novità
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Tutte le notizie sulla squadra

L'inizio dei Mondiali 2026 si avvicina. Il prossimo 11 giugno avrà il via la Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti e saranno diversi i giocatori della Juve a partecipare. Se da una parte la scelta di Deschamps di non convocare Thuram e Kalulu per la Francia, dall'altra non si può dire altrettanto dell'assenza di Openda nel Belgio. Nonostante questo, restano comunque sette i giocatori bianconeri a partecipare, e a comunicarli è stata proprio la Vecchia Signora, che in alcuni casi ha addirittura preceduto le comunicazioni ufficiali da parte delle singole federazioni (qui la lista completa). Il Canada, ad esempio, non ha ancora ufficialmente annunciato la lista dei convocati, ma ovviamente David ci sarà.

Juve, tutti i giocatori convocati per i Mondiali

Ma chi sono i sette giocatori della Juve che parteciparanno ai Mondiali 2026? Il Brasile di Ancelotti ha convocato Bremer, mentre il Canada potrà contare su David. Nonostante una stagione ben al di sotto delle aspettative, l'Olanda ha chiamato Koopmeiners, mentre il Portogallo non si è privato di Conceicao. Nella Svezia ci sarà Holm, mentre gli Stati Uniti hanno ovviamente convocato McKennie. Impossibile per la Turchia fare a meno di Yildiz, trascinatore della squadra insieme ad Arda Guler del Real Madrid.

  • BRASILE: Gleison Bremer
  • CANADA: Jonathan David
  • OLANDA: Teun Koopmeiners
  • PORTOGALLO: Francisco Conceicao
  • SVEZIA: Emil Holm
  • TURCHIA: Kenan Yildiz
  • USA: Weston McKennie

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Mondiali 2026, il calendario degli impegni dei giocatori della Juve

Saranno tante, quindi, le partite che vedranno almeno un giocatore della Juve protagonista nei prossimi Mondiali. Di seguito, ecco il calendario completo degli impegni bianconeri nella fase a gironi.

Venerdì 12 giugno 2026

  • Canada-Bosnia ed Herzegovina
  • USA-Paraguay

Sabato 13 giugno 2026

  • Brasile-Marocco
  • Austria-Turchia

Domenica 14 giugno 2026

  • Svezia-Tunisia
  • Olanda-Giappone

Mercoledì 17 giugno 2026

  • Portogallo-DR Congo

Giovedì 18 giugno 2026

  • Canada-Qatar

Venerdì 19 giugno 2026

  • USA-Australia
  • Brasile-Haiti
  • Turchia-Paraguay

Sabato 20 giugno 2026

  • Olanda-Svezia

Martedì 23 giugno

  • Portogallo-Uzbekistan

Mercoledì 24 giugno

  • Svizzera-Canada
  • Scozia-Brasile

Giovedì 25 giugno

  • Olanda-Tunisia
  • Giappone-Svezia
  • Turchia-USA

Venerdì 27 giugno

  • Colombia-Portogallo

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

L'inizio dei Mondiali 2026 si avvicina. Il prossimo 11 giugno avrà il via la Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti e saranno diversi i giocatori della Juve a partecipare. Se da una parte la scelta di Deschamps di non convocare Thuram e Kalulu per la Francia, dall'altra non si può dire altrettanto dell'assenza di Openda nel Belgio. Nonostante questo, restano comunque sette i giocatori bianconeri a partecipare, e a comunicarli è stata proprio la Vecchia Signora, che in alcuni casi ha addirittura preceduto le comunicazioni ufficiali da parte delle singole federazioni (qui la lista completa). Il Canada, ad esempio, non ha ancora ufficialmente annunciato la lista dei convocati, ma ovviamente David ci sarà.

Juve, tutti i giocatori convocati per i Mondiali

Ma chi sono i sette giocatori della Juve che parteciparanno ai Mondiali 2026? Il Brasile di Ancelotti ha convocato Bremer, mentre il Canada potrà contare su David. Nonostante una stagione ben al di sotto delle aspettative, l'Olanda ha chiamato Koopmeiners, mentre il Portogallo non si è privato di Conceicao. Nella Svezia ci sarà Holm, mentre gli Stati Uniti hanno ovviamente convocato McKennie. Impossibile per la Turchia fare a meno di Yildiz, trascinatore della squadra insieme ad Arda Guler del Real Madrid.

  • BRASILE: Gleison Bremer
  • CANADA: Jonathan David
  • OLANDA: Teun Koopmeiners
  • PORTOGALLO: Francisco Conceicao
  • SVEZIA: Emil Holm
  • TURCHIA: Kenan Yildiz
  • USA: Weston McKennie

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