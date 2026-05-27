Juve ai Mondiali 2026: i bianconeri convocati con le nazionali e quando giocano 

L'inizio dei Mondiali 2026 si avvicina. Il prossimo 11 giugno avrà il via la Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti e saranno diversi i giocatori della Juve a partecipare. Se da una parte la scelta di Deschamps di non convocare Thuram e Kalulu per la Francia, dall'altra non si può dire altrettanto dell'assenza di Openda nel Belgio. Nonostante questo, restano comunque sette i giocatori bianconeri a partecipare, e a comunicarli è stata proprio la Vecchia Signora, che in alcuni casi ha addirittura preceduto le comunicazioni ufficiali da parte delle singole federazioni (qui la lista completa). Il Canada, ad esempio, non ha ancora ufficialmente annunciato la lista dei convocati, ma ovviamente David ci sarà.