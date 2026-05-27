Koopmeiners e i Mondiali 2026, la decisione di Koeman sul centrocampista Juve. Tutte le scelte dei ct

Tante individualità interessanti per la Germania di Nagelsmann che nella sua lista dei convocati ha chiamato chi, fino a ora, è stato protagonista nelle qualificazioni ai Mondiali. Folta presenza del Bayern Monaco, a partire da Neuer tra i pali. C'è l'ex Roma Rudiger e anche l'ex Genoa Amiri , passato per una stagione dalla Liguria.

Portieri: Neuer (Bayern Monaco), Baumann (Hoffenheim), Nubel (Stoccarda)

Difensori: Anton (Borussia Dortmund), Brown (Eintracht Francoforte), Kimmich (Bayern Monaco), Raum (Lispia), Rudiger (Real Madrid), Thiaw (Newcastle), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Tah (Bayern Monaco)

Centrocampisti: Goretzka (Bayern Monaco), Nmecha (Borussia Dortmund), Stiller (Stoccarda), Leweling (Stoccarda), Karl (Bayern Monaco), Pavlovic (Bayern Monaco), Musiala (Bayern Monaco), Amiri (Mainz), Gross (Brighton)

Attaccanti: Havertz (Arsenal), Sané (Galatasaray), Undav (Stoccarda), Beier (Borussia Dortmund), Woltemade (Newcastle), Wirtz (Liverpool).

Costa d'Avorio con Bonny in attacco

Il ct Faé ha deciso di diramare la lista dei convocati sciogliendo gli ultimi dubbi. Convocato per la prima volta anche Bonny che ha scelto di accettare la chiamata della Costa d'Avorio, dopo aver giocato per le selezioni giovanili francesi. Oltre all'attaccante dell'Inter ci sono anche altre conoscenze del nostro campionato: Kossounou e Ndicka ma anche alcuni ex come Singo (era al Torino), Kessiè e anche Diallo, entrambi cresciuti nell'Atalanta.

Portieri: Y. Fofana (Çaykur Rizespor), Koné (Charleroi), Lafont (Panathīnaïkos)

Difensori: Agbadou (Besiktas), Akpa (Auxerre), O. Diomandé (Sporting), Doué (Strasburgo), Konan (Gil Vicente), Kossounou (Atalanta), Ndicka (Roma), Singo (Galatasaray).

Centrocampisti: Seko Fofana (Porto), Guiagon (Charleroi), Kessié (Al-Ahli), Inao Oulai (Trabzonspor), Sangaré (Nottingham Forest), Seri (Maribor).

Attaccanti: Adingra (Monaco), Bonny (Inter), A. Diallo (Manchester United) Diakité (Cercle Bruges) Y. Diomandé (Lipsia) Guessand (Crystal Palace) Pépé (Villarreal) Traoré (Basilea) Wahi (Nizza).

Giappone, i convocati di Moriyasu

Il Giappone può provare a essere una sorpresa, sicuramente è in crescita come nomi e anche come modo di giocare. Il ct Moriyasu si è affidato allo zoccolo duro di un gruppo che ha centrato la qualificazione con largo anticipo. Nella lista dei convocati c'è Suzuki del Parma oltre anche a diverse vecchie conoscenze della Serie A come Nagatomo - in lacrime quando ha saputo di essere chiamato per il Mondiale -, Tomiyasu e Kamada.

Portieri: Hayakawa (Kashima Antlers), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Suzuki (Parma)

Difensori: Nagatomo (Fc Tokyo), Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Tomiyasu (Ajax), Ito (Bayern Monaco), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema), Suzuki (Copenaghen)

Centrocampisti: Doan (Eintracht Francoforte), Endo (Liverpool), Ito (Genk), Kamada (Crystal Palace), Kubo (Real Sociedad), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Tanaka (Leeds)

Attaccanti: Ogawa (Nec Nijmegen), Maeda (Celtic), Ueda (Feyenoord), Suzuki (Friburgo), Shiogai (Wolfsburg), Goto (Sint-Truiden).