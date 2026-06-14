Lo riconoscete? Due anni alla Juve, ora al Mondiale con Curacao e ha già fatto la storia!

Centocinquantamila abitanti, un territorio minuscolo nel cuore dei Caraibi e una storia che ha già conquistato il calcio mondiale. Curaçao è la nazione più piccola di sempre a partecipare a un Mondiale (e avrà un tifoso speciale), un traguardo storico raggiunto grazie a un progetto costruito negli anni e culminato con la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Tra i volti simbolo dell'impresa c'è anche Livano Comenencia, centrocampista con un passato nella Juventus Next Gen e ormai punto di riferimento della nazionale caraibica. Un risultato che va oltre il calcio e che ha trasformato un'intera isola in un simbolo di passione, programmazione e ambizione.
Da Willemstad al Mondiale: come è nata l'impresa dell'Onda Blu
Per comprendere la portata del risultato bisogna guardare alle dimensioni del Paese. Curaçao, territorio autonomo del Regno dei Paesi Bassi, conta poco più di 150 mila abitanti ed è diventata la nazione meno popolosa della storia a qualificarsi per una fase finale del Mondiale. La nazionale, nata ufficialmente dopo la dissoluzione delle Antille Olandesi, ha vissuto una crescita rapidissima negli ultimi quindici anni. Decisiva è stata la scelta di valorizzare il legame con la diaspora presente nei Paesi Bassi, richiamando giocatori con origini caraibiche formati nei vivai olandesi. A dare una prima svolta al progetto fu l'arrivo di Patrick Kluivert, che introdusse una filosofia di gioco ispirata alla tradizione calcistica olandese. Negli anni successivi il lavoro è proseguito fino alla storica qualificazione ottenuta sotto la guida di Dick Advocaat, tecnico di grande esperienza che ha riportato la nazionale sul palcoscenico più importante del mondo. E nel frattempo è emerso anche qualche giocatore di talento...
L'ex Juventus Next Gen guida il sogno: suo il primo gol
Tra i protagonisti della cavalcata mondiale c'è un classe 2004 ed ex talento della Juventus Next Gen. Il centrocampista in questione rappresenta una delle nuove facce di una nazionale che ha saputo mescolare esperienza e gioventù, qualità tecniche e forte identità. Determinante è stato anche il suo contributo nel percorso di qualificazione, diventando uno dei simboli della nuova generazione di calciatori di Curacao. E, ora, il primo gol della storia di Curacao ai Mondiali. Si tratta di Livano Comenencia.
Un passato alla Juventus, un presente allo Zurigo e la pagina di storia di Curacao: Comenencia si è preso tutto. Decisivo il gol del momentaneo 1-1 nell'esordio di Germania-Curacao. Un tiro potente, anche deviato, che non ha lasciato scampo a Manuel Neuer. Un momento sicuramente esaltante per lui e la sua nazionale. Attorno a lui ruota una squadra costruita quasi interamente attorno a giocatori cresciuti nel sistema calcistico olandese. Il capitano è Leandro Bacuna, affiancato dal fratello Juninho Bacuna, mentre la difesa si affida al centrale Armando Obispo. In avanti spiccano gli esterni Sontje Hansen e Kenji Gorré, a supporto dell'attaccante Jurgen Locadia. Un gruppo che ha saputo sorprendere tutti grazie a organizzazione, entusiasmo e spirito di sacrificio.
Dalla favola alla sfida mondiale
Ora arriva la parte più difficile. Dopo aver scritto una pagina di storia qualificandosi al torneo, Curacao vuole dimostrare di non essere soltanto una piacevole sorpresa. L'esordio mondiale rappresenterà il punto più alto mai raggiunto dal calcio dell'isola, ma all'interno dello spogliatoio nessuno sembra intenzionato ad accontentarsi della semplice partecipazione. L'entusiasmo che si respira a Willemstad è quello delle grandi occasioni. Per un Paese che fino a pochi anni fa occupava una posizione marginale nel panorama calcistico internazionale, il Mondiale rappresenta la consacrazione di un progetto costruito con pazienza e visione. E con giocatori come Comenencia pronti a mettersi in mostra, la favola della più piccola nazionale della storia del torneo potrebbe non essere ancora finita.
Centocinquantamila abitanti, un territorio minuscolo nel cuore dei Caraibi e una storia che ha già conquistato il calcio mondiale. Curaçao è la nazione più piccola di sempre a partecipare a un Mondiale (e avrà un tifoso speciale), un traguardo storico raggiunto grazie a un progetto costruito negli anni e culminato con la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Tra i volti simbolo dell'impresa c'è anche Livano Comenencia, centrocampista con un passato nella Juventus Next Gen e ormai punto di riferimento della nazionale caraibica. Un risultato che va oltre il calcio e che ha trasformato un'intera isola in un simbolo di passione, programmazione e ambizione.
Da Willemstad al Mondiale: come è nata l'impresa dell'Onda Blu
Per comprendere la portata del risultato bisogna guardare alle dimensioni del Paese. Curaçao, territorio autonomo del Regno dei Paesi Bassi, conta poco più di 150 mila abitanti ed è diventata la nazione meno popolosa della storia a qualificarsi per una fase finale del Mondiale. La nazionale, nata ufficialmente dopo la dissoluzione delle Antille Olandesi, ha vissuto una crescita rapidissima negli ultimi quindici anni. Decisiva è stata la scelta di valorizzare il legame con la diaspora presente nei Paesi Bassi, richiamando giocatori con origini caraibiche formati nei vivai olandesi. A dare una prima svolta al progetto fu l'arrivo di Patrick Kluivert, che introdusse una filosofia di gioco ispirata alla tradizione calcistica olandese. Negli anni successivi il lavoro è proseguito fino alla storica qualificazione ottenuta sotto la guida di Dick Advocaat, tecnico di grande esperienza che ha riportato la nazionale sul palcoscenico più importante del mondo. E nel frattempo è emerso anche qualche giocatore di talento...