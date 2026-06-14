Lo riconoscete? Due anni alla Juve, ora al Mondiale con Curacao e ha già fatto la storia!

L'ex Juventus Next Gen guida il sogno: suo il primo gol

Tra i protagonisti della cavalcata mondiale c'è un classe 2004 ed ex talento della Juventus Next Gen . Il centrocampista in questione rappresenta una delle nuove facce di una nazionale che ha saputo mescolare esperienza e gioventù, qualità tecniche e forte identità. Determinante è stato anche il suo contributo nel percorso di qualificazione, diventando uno dei simboli della nuova generazione di calciatori di Curacao. E, ora, il primo gol della storia di Curacao ai Mondiali. Si tratta di Livano Comenencia.

Un passato alla Juventus, un presente allo Zurigo e la pagina di storia di Curacao: Comenencia si è preso tutto. Decisivo il gol del momentaneo 1-1 nell'esordio di Germania-Curacao. Un tiro potente, anche deviato, che non ha lasciato scampo a Manuel Neuer. Un momento sicuramente esaltante per lui e la sua nazionale. Attorno a lui ruota una squadra costruita quasi interamente attorno a giocatori cresciuti nel sistema calcistico olandese. Il capitano è Leandro Bacuna, affiancato dal fratello Juninho Bacuna, mentre la difesa si affida al centrale Armando Obispo. In avanti spiccano gli esterni Sontje Hansen e Kenji Gorré, a supporto dell'attaccante Jurgen Locadia. Un gruppo che ha saputo sorprendere tutti grazie a organizzazione, entusiasmo e spirito di sacrificio.