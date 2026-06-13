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Mondiali, Mbappè promette un'esultanza particolare in caso di gol al Senegal: ecco come

La stella del Real Madrid ha fatto una promessa al noto conduttore televisivo James Corden dopo che questi lo ha messo alla prova
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Mondiali, Mbappè promette un'esultanza particolare in caso di gol al Senegal: ecco come
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DALLAS (Stati Uniti) - Se segnasse nell'esordio ai Mondiali contro il Senegal (martedì 16 giugno, alle ore 21 italiane), Kylian Mbappé potrebbe stupire tutti con una nuova esultanza, simulando, - dopo aver incrociato come di consueto le braccia - di suonare il flauto, lo strumento che i genitori gli consigliarono da bambino. È ciò che il fuoriclasse francesce ha promesso al conduttore James Corden, in una puntata registrata nelle scorse settimane nella sua 'auto del karaoke'. In un segmento diffuso nelle ultime ore da Fox Sports, in particolare, si vide che, durante la chiaccierata per 'Carpool Karaoke', Corden passa un flauto a Mbappé, chiedendogli di suonare qualche nota. "Ho perso tutto", scherza poi l'attaccante consapevole che le prime note non erano perfette. In seguito, il suono migliora e allora Corden gli suggerisce la nuova esultanza. "Lo farò per te", gli dice il francese: ora bisognerà capire se manterrà la promessa.

 

 

 

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