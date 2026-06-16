Pogba, sorpresa alla Francia! L’abbraccio a Kanté e la battuta a Mbappé: "Sempre in ritardo"

La Francia di talento ne ha tantissimo, ma a centrocampo avrebbe avuto tanto bisogno della classe di Pogba . L'ex Juve, tornato in campo con il Monaco in questa stagione dopo il caso doping, ha fatto una sorpresa ai suoi compagni di Nazionale . Tanti abbracci e sorrisi soprattutto con Kanté, suo compagno di reparto nel Mondiale del 2018 quando Paul ha vinto la manifestazione da assoluto protagonista, segnando anche in finale. Una supremazia tecnica che ora si vede poco nei transalpini in mediana, ma Deschamps ( che ha voluto togliere i riflettori dalla squadra ) può contare su un undici (e oltre) di puro talento, soprattuto in attacco dove ha l'imbarazzo della scelta.

Pogba, il saluto alla Francia prima dell'esordio

I francesi non aspettano altro che l'esordio della propria nazionale per confermare la loto forza. Ma vedendo queste immagini sicuramenti a molti sarà scesa qualche lacrima, ricordando i grandi successi con Pogba a centrocampo. Dopo che il Brasile e la Spagna hanno floppato, i transalpini possono dare un primo segnale contro il Senegal, una partita da non sottovalutare contro i campioni d'Africa (sul campo, prima della sconfitta a tavolino con la coppa passata al Marocco). L'attesa è tanta e Paul ha voluto caricare tutti i suoi compagni nell'Hotel.

E non sono mancate anche alcune battute come a Mbappé: "Sei sempre in ritardo amico". Poi è arrivato anche l'invito per la partita da parte di Lucas Hernandez e Pogba ha accettato con piacere: "Vengo a supportarvi". E poi la scena più bella con Kante: un abbraccio fraterno, con entrambi emozionati e sorridenti. "Ti stavo disturbando, eri al telefono?" ha detto Paul, poi la risposta di N'Golo: "No, lo stavo posando, stavamo solo guardando la partita". Poi una battuta di Pogba: "Ti darò l'energia". E poi l'incontro con Deschamps: "Eccolo il mio Paulo, sei vestito da attore?". Ed è arrivato subito il no secco con faccia da meme dell'ex Juve. Infine la stretta di mano con Mbappé, come a dire portaci alla vittoria. Pogba non potrà scendere in campo ma di certo sarà un tifoso speciale.