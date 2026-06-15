Deschamps sposta i riflettori: “Ma quale Francia, la favorita indiscussa è la Spagna”

La Francia si prepara all'esordio ai Mondiali contro il Senegal e Didier Deschamps , alla vigilia della sfida, ha sottolineato l'importanza del debutto senza però caricarlo troppo. "Questa partita è molto importante perché è la prima. Ma non è decisiva. Idealmente, vogliamo iniziare con una vittoria. Questo è l'obiettivo", ha spiegato il commissario tecnico dei Bleus. L'allenatore francese ha speso parole di grande rispetto nei confronti degli africani , indicandoli tra le nazionali più competitive del panorama internazionale: "Considerati i risultati ottenuti dal Senegal nell'ultima Coppa d'Africa, si tratta di un avversario di altissimo livello. È una delle migliori squadre africane e mondiali. Sappiamo cosa aspettarci da questa prima partita".Tra i temi affrontati anche le alte temperature e le pause per bere previste durante le gare : "Ci permettono di apportare modifiche con i giocatori per tre minuti. Questo ci dà due pause extra. E' come avere quattro tempi, dobbiamo adattarci".

Deschamps: "Se c'è una squadra favorita, è la Spagna"

Interpellato sulle candidate per la vittoria finale, Deschamps ha sorpreso tutti indicando la Spagna: "Loro ci considerano i favoriti per i Mondiali? Se c'è una squadra favorita, è sicuramente la Spagna, anche se la Francia ha legittimamente l'ambizione di vincere questo titolo. Ma sarà una lunga strada. La Francia ha un potenziale di altissimo livello, non la considererò più forte delle altre, ma la favorita indiscussa è la Spagna, su questo non ho dubbi". Inevitabile anche un riferimento al precedente del 2002, quando i campioni del mondo in carica furono sconfitti proprio dal Senegal all'esordio: "Fa parte della storia, ma la maggior parte dei miei giocatori non era nemmeno nata nel 2002. Non c'è nessuna vendetta in ballo, sono passati 24 anni. C'è un nuovo capitolo da scrivere. Faremo tutto il possibile per assicurarci che il risultato sia a nostro favore questa volta".

Kanté: "Non vediamo l'ora di iniziare. Vogliamo..."

Accanto al ct è intervenuto anche N'Golo Kanté, che ha evidenziato le difficoltà del girone e l'importanza di partire con il piede giusto. "Abbiamo un girone molto difficile con avversari che daranno il massimo. Per evitare di essere colti alla sprovvista, è importante iniziare con una vittoria. Ci sentiamo bene. Non vediamo l'ora di iniziare. Vogliamo partire bene nella competizione". Per il centrocampista francese si tratta della seconda Coppa del Mondo dopo il trionfo del 2018: "La differenza è che alcuni di noi nel gruppo l'hanno già vinta. Abbiamo visto cosa rappresenta e la gioia che porta alle persone. Vorremmo rivivere quelle emozioni. Anche i nuovi giocatori vogliono far parte di questa avventura. Mi trovo bene in questo gruppo. C'è stato un bel rinnovamento nella squadra. Sono contento di essere qui. In questo gruppo ognuno conta. Abbiamo un obiettivo comune". Il centrocampista non ha nascosto le ambizioni dei Bleus: "Raggiungere la finale è un obiettivo per noi, come lo è per molte squadre. Ma sarà molto difficile. Affronteremo una partita alla volta. Apprezziamo il supporto dei nostri tifosi in tutto il mondo. Tante persone ci sostengono".