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Inghilterra, tegola Tuchel: un difensore lascia il Mondiale. Cosa è successo e chi lo rimpiazza

Il ct dei Tre Leoni perde una pedina sulle corsie alla vigila del debutto contro la Croazia in programma ad Arlington, Texas
2 min
LivramentoMondiali 2026Inghilterra
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Termina prima dell'esordio il Mondiale di Tino Livramento. L'esterno in forza al Newcastle dovrà infatti fare rientro in Inghilterra a causa di un infortunio al polpaccio accusato domenica 14 giugno a cui è seguita la decisione di lasciare gli Usa presa alla vigila del debutto della nazionale dei Tre Leoni, che mercoledì 17 giugno contenderanno alla Croazia la prima giornata del girone L: appuntamento all'AT&T Stadium di Arlington, Texas. Al suo posto, Thomas Tuchel ha convocato il difensore del Chelsea Trevoh Chalobah, che sarà però a disposizione del gruppo solamente dopo la gara che darà il via alla caccia alla seconda Coppa del Mondo a 60 anni dal trionfo. 

Livramento: numeri in carriera

Classe 2002, Livramento vanta 106 presenze complessive con la maglia de Newcastle, indossata la prima volta nell'agosto del 2023. Il suo bilancio con i Magpies riporta 1 gol e 3 assist. È datato invece 17 novembre 2024 l'esordio con l'Inghilterra, dove ha accumulato 6 presenze tra amichevoli, qualificazioni Mondiali e Nations League. Nel suo palmarès, la Carabao Cup del 2025.

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