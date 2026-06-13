Pulisic, come sta dopo l’infortunio in Usa-Paraguay: "Ho preso un calcio. Sono uscito perché…"

Pulisic ha rassicurato gli Stati Uniti e il Milan . L'attaccante rossonero, sostituito all'intervallo della sfida tra Usa e Paraguay ( in cui ha brillato McKennie ), ha allontanato ogni timore sulle sue condizioni fisiche, spiegando nel post partita che il cambio è stato dettato esclusivamente dalla prudenza. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo sia al commissario tecnico statunitense Pochettino sia al club rossonero, considerando i diversi problemi fisici che hanno accompagnato il numero 11 nel corso dell'ultima stagione.

Pulisic fa chiarezza sull'infortunio

Al termine della gara contro il Paraguay, Pulisic ha parlato in zona mista chiarendo immediatamente il motivo dell'uscita dal campo dopo i primi 45 minuti: "Ho preso un calcio nel primo tempo, ma spero non sia nulla. Sono uscito per precauzione ma dovrebbe esser tutto a posto. Ho preso un colpo al polpaccio, ne avevo ricevuto uno nello stesso punto anche in allenamento, ma non sono preoccupato perché non dovrebbe essere nulla di grave", ha dichiarato l'attaccante. Parole che rappresentano una buona notizia soprattutto per il Milan, che nell'ultima annata ha dovuto gestire più di un problema fisico del giocatore americano. La sua stagione di alti (soprattuto all'inizio) e bassi è stata infatti influenza anche da acciacchi e problemi muscolari che ne hanno limitato la continuità.

L'uscita anticipata contro il Paraguay aveva inevitabilmente acceso qualche campanello d'allarme tra i tifosi statunitensi e quelli rossoneri. Le dichiarazioni del diretto interessato, però, sembrano aver ridimensionato la situazione, lasciando intendere che si sia trattato soltanto di una misura precauzionale per evitare rischi inutili. In attesa di eventuali ulteriori controlli, il messaggio lanciato da Pulisic è chiaro: l'infortunio non appare serio e il suo ritorno in campo non dovrebbe essere in discussione.