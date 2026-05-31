Uruguay, i convocati di Bielsa per il Mondiale: c'è anche un ex Juventus. Esclusione clamorosa!

Marcelo Bielsa ha scelto la lista dei 26 giocatori che rappresenteranno l'Uruguay ai Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. La "Celeste" fa parte del girone H insieme a Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita. Nella lista del ct argentino un solo giocatore che milita nei campionati italiani: il terzino del Napoli, Mathias Olivera. In elenco anche il veterano ex Lazio, Fernando Muslera (oggi all'Estudiantes) e l'ex Juventus, Rodrigo Bentancur (Tottenham). Assente, invece, Luis Suarez.