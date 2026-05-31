Uruguay, i convocati di Bielsa per il Mondiale: c'è anche un ex Juventus. Esclusione clamorosa!

Marcelo Bielsa ha scelto la lista dei 26 giocatori che rappresenteranno l'Uruguay ai Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. La "Celeste" fa parte del girone H insieme a Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita. Nella lista del ct argentino un solo giocatore che milita nei campionati italiani: il terzino del Napoli, Mathias Olivera. In elenco anche il veterano ex Lazio, Fernando Muslera (oggi all'Estudiantes) e l'ex Juventus, Rodrigo Bentancur (Tottenham). Assente, invece, Luis Suarez.
Tutti i convocati dell'Uruguay
Portieri: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Monterrey), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata). Difensori: Ronald Araujo (Barcellona), José Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (America), Mathias Olivera (Napoli), Matias Vina (River Plate), Guillermo Varela (Flamengo), José Luis Rodriguez (Vasco da Gama), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake). Centrocampisti: Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Rodrigo Zalazar (Braga), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Emiliano Martinez (Palmeiras). Attaccanti: Brian Rodriguez (America), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Darwin Nunez (Al-Hilal), Maximiliano Araujo (Sporting Lisbona), Agustin Canobbio (Fluminense), Federico Vinas (Real Oviedo), Rodrigo Aguirre (Tigres).