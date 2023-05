Diretta Italia-Nigeria U20 ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MENDOZA (ARGENTINA) - L' Italia scendono in campo a Mendoza nella seconda giornata del Mondiale U20 dove affronteranno la Nigeria . I ragazzi di Carmine Nunziata sono reduci dalla bella vittoria ottenuta contro il Brasile per 3-2 grazie alla rete di Prati e alla doppietta di Casadei . Nella prima giornata la Nigeria ha battuto in rimonta la Repubblica Dominicana per 2-1. Entrambe le nazionali conducono a pari punti il Gruppo D del Mondiale.

SEGUI ITALIA-NIGERIA U20 IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Italia-Nigeria U20: diretta tv e streaming

Italia-Nigeria, gara valida per la seconda giornata del Mondiale U20 e in programma alle ore 20 allo stadio Malvinas Argentinas di Mendoza, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Rai Sport. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Italia-Nigeria U20

ITALIA UNDER 20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Fontanarosa, Guarino, Giovane; Faticanti, Prati, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino. Allenatore: Nunziata

NIGERIA UNDER 20 (4-2-3-1): Aniagboso; Ogwuche, Bameyi, Fredrick, Agbalaka; Nnadi, Demenenge Daga; Muhammad, Adeniran Lawal, Sunday; Lawal. Allenatore: Bosso.