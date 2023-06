Mondiali U20, Uruguay ai quarti: Duarte elimina il Gambia

Mondiale U20, ai quarti Italia-Colombia: tabellone aggiornato, date, orari

Mondiale U20, Gambia-Uruguay: la partita

Poco dopo il quarto d'oro il primo episodio del match: l'arbitro francese Letexier va a rivedere al Var un intervento del gambiano Mbye ed estrae il rosso. L'Uruguay preme ma non riesce a sfondare. Poco prima del duplice fischio, in pieno recupero, il direttore di gara ammonisce Luciano Rodriguez ma viene richiamato al monitor per visionare più attentamente l'episodio, ritorna sui propri passi e cambia il colore del cartellino ravvisando la gomitata del numero 19. Nella ripresa, dunque, si riparte nuovamente in parità numerica. La squadra di Broli è più pericolosa e al 20' la sblocca: Alan Matturro Romero la mette per Anderson Duarte che dal limite fa partire un bolide che buca l'estremo difensore avversario e fa 1-0 per la Celeste. Tanto basta per portare a casa il successo e regalarsi i quarti contro Usa.