Italia ko, Nunziata e Gravina: "Grazie ragazzi, percorso incredibile"

Il sogno della Nazionale Under 20 di vincere il Mondiale in Argentina è svanito in finale, a quattro minuti dalla fine, con il gol di Luciano Rodriguez che ha regalato il titolo all'Uruguay. "In questa partita gli uruguaiani sono stati più bravi di noi. Il terreno di gioco non ci ha aiutati, ma credo sia stato un percorso incredibile. Bisogna ringraziare questi ragazzi per quello che ci hanno fatto vivere in questo mese. Questa partita non cancella quanto di buono è stato fatto, giocare sette partite in 21 giorni non è facile" ha dichiarato il ct azzurro Nunziata.