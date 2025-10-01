Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Mondiali U20, l’Italia si butta via con Cuba: da 2-0 a 2-2 e ottavi rimandati

Dopo l'esordio vincente, gli Azzurrini in 10 per metà gara subiscono nel finale la rete del pareggio e sprecano l'occasione di passare il turno
1 min
Italia U20Mondiale U20Nunziata
Mondiali U20, l’Italia si butta via con Cuba: da 2-0 a 2-2 e ottavi rimandati © EPA

Niente bis per l'Italia, che dopo avere trovato il doppio vantaggio su Cuba con Andrea Natali (14') e Jamal Idrissou (31'), resta in 10 uomini per metà gara dopo l'espulsione dell'interista nel recupero del primo tempo, concedendo poi un rigore trasformato da Michael Camejo (70'), il quale trova inoltre la rete del pareggio nel finale di gara (90'). Gli Azzurrini si Carmine Nunziatache all'esordio avevano sconfitto l'Australia - sprecano così l'occasione di staccare il pass per gli ottavi di finale. In campo anche lo juventino Alvin Okoro.

Italia U20: ora l'Argentina

L'agenda di Nunziata prevede ora la sfida contro l'Argentina di Diego Placente - che alla prima ha sconfitto Cuba per 3-1 grazie alla doppietta di Alejo Sarco e alla rete di Ian Subiabre - in programma all'una di notte italiana di sabato 4 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali Under 20