Niente bis per l'Italia, che dopo avere trovato il doppio vantaggio su Cuba con Andrea Natali (14') e Jamal Idrissou (31'), resta in 10 uomini per metà gara dopo l'espulsione dell'interista nel recupero del primo tempo, concedendo poi un rigore trasformato da Michael Camejo (70'), il quale trova inoltre la rete del pareggio nel finale di gara (90'). Gli Azzurrini si Carmine Nunziata - che all'esordio avevano sconfitto l'Australia - sprecano così l'occasione di staccare il pass per gli ottavi di finale. In campo anche lo juventino Alvin Okoro.
Italia U20: ora l'Argentina
L'agenda di Nunziata prevede ora la sfida contro l'Argentina di Diego Placente - che alla prima ha sconfitto Cuba per 3-1 grazie alla doppietta di Alejo Sarco e alla rete di Ian Subiabre - in programma all'una di notte italiana di sabato 4 ottobre.