Italia agli ottavi del Mondiale U20: chi sfida e il possibile cammino verso la finale

Cremaschi, gli Usa e le insidie azzurre

A guardare il prossimo avversario possono venire in mente tante cose, anche del passato ma ora è una sfida generazionale dove il 'soccer' negli Usa sta accrescendo sempre di più il suo interesse. Idee, identità novità: il movimento del calcio negli Stati Uniti è diverso rispetto a quello europeo ma c'è da porre le massime attenzioni sulla squadra di Mitrovic. Tanti dei campioncini chiamati dal ct giocano proprio nel Paese a stelle e strisce, ma ci sono anche alcune conoscenze del calcio in Europa: da Cremaschi (del Parma) a Campbell del Dortmund o ancora Wynder del Benfica o Kochen, portiere del Barcellona. Ma non gli americani non solo soltanto questi quattro giocatori. Sono un gruppo strutturato, importante e con la voglia di arrivare a un grande risultato in questa manifestazione, guidata dal proprio leader in campo: il classe 2005, Benjamin Cremaschi. Origini italiane ma nato a Miami, l'arrivo a Parma (seguito anche dalla Juve in tempi non sospetti) in estate dopo aver giocato in MLS al fianco di Messi, suo idolo, e poi il volo verso il Cile. In Serie A non ha ancora mostrato le sue qualità, ma oltreoceano non ha perso tempo perché la sua nazionale ha superato un girone difficile, ma equilibrato (visto l'arrivo a 6 punti con Sudafrica e Francia). E proprio i transalpini hanno già assaggiato la forza degli Usa in questa competizione (3-0 a favore degli americani) e l'Italia di Nunziata ora dovrà preparare al meglio la sfida, considerando anche la differenza d'esperienza, legata alla carta d'identità, tra i giocatori schierati e schierabili. Senza dubbio, però, sarà un match interessante da seguire perché la voglia degli azzurrini è quella di provare a replicare quanto fa con il secondo posto raggiunto due anni fa.

Mondiali U20, gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Di seguito gli accoppiamenti in vista degli ottavi di finale del Mondiale U20, dove sono impegnati anche gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata.