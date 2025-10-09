Italia-Stati Uniti Mondiali U20, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di finale

L'Italia Under 20 affronta i pari età degli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria che si sta svolgendo in Cile . La nazionale di Carmine Nunziata , vicecampione del mondo, ha chiuso il girone D al secondo posto con 4 punti alle spalle dell’Argentina mentre gli statunitensi si sono classificati primi con 6 punti nel gruppo E. Un solo precedente tra le due squadre, sempre agli ottavi di finale di un Mondiale: risale a giugno 2025, con gli azzurrini che vinsero 3-1 in rimonta. Chi passa ai quarti, nel prossimo turno affronterà la vincente dell'ottavo tra Marocco e Corea del Sud.

Segui Italia U20-Stati Uniti U20 LIVE sul nostro sito

Mondiale U20, Italia-Stati Uniti: orario e diretta tv

La partita tra Italia U20 e Stati Uniti U20 è in programma alle ore 16.30 locali (21.30 italiane) allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua. Sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport e sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay e sulla piattaforma FIFA+.

Le probabili formazioni

Stati Uniti (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Zambrano, Brennan. All. Mitrovic

Italia (4-3-3): Nunziante; Corradi, Natali, Amey; Cama, Mannini, Riccio, Benjamin; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata