Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Italia-Stati Uniti Mondiali U20, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di finale

Gli azzurrini di Nunziata sfidano gli statunitensi allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua: in palio il passaggio ai quarti
2 min
Italia-Stati Uniti Mondiali U20, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di finale© EPA

L'Italia Under 20 affronta i pari età degli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria che si sta svolgendo in Cile. La nazionale di Carmine Nunziata, vicecampione del mondo, ha chiuso il girone D al secondo posto con 4 punti alle spalle dell’Argentina mentre gli statunitensi si sono classificati primi con 6 punti nel gruppo E. Un solo precedente tra le due squadre, sempre agli ottavi di finale di un Mondiale: risale a giugno 2025, con gli azzurrini che vinsero 3-1 in rimonta. Chi passa ai quarti, nel prossimo turno affronterà la vincente dell'ottavo tra Marocco e Corea del Sud.

Segui Italia U20-Stati Uniti U20 LIVE sul nostro sito

Mondiale U20, Italia-Stati Uniti: orario e diretta tv

La partita tra Italia U20 e Stati Uniti U20 è in programma alle ore 16.30 locali (21.30 italiane) allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua. Sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport e sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay e sulla piattaforma FIFA+.

Le probabili formazioni

Stati Uniti (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Zambrano, Brennan. All. Mitrovic

Italia (4-3-3): Nunziante; Corradi, Natali, Amey; Cama, Mannini, Riccio, Benjamin; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali Under 20

Da non perdere