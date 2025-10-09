Italia-Stati Uniti Mondiali U20, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di finale

L'Italia Under 20 affronta i pari età degli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria che si sta svolgendo in Cile. La nazionale di Carmine Nunziata, vicecampione del mondo, ha chiuso il girone D al secondo posto con 4 punti alle spalle dell’Argentina mentre gli statunitensi si sono classificati primi con 6 punti nel gruppo E. Un solo precedente tra le due squadre, sempre agli ottavi di finale di un Mondiale: risale a giugno 2025, con gli azzurrini che vinsero 3-1 in rimonta. Chi passa ai quarti, nel prossimo turno affronterà la vincente dell'ottavo tra Marocco e Corea del Sud.
Mondiale U20, Italia-Stati Uniti: orario e diretta tv
La partita tra Italia U20 e Stati Uniti U20 è in programma alle ore 16.30 locali (21.30 italiane) allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua. Sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport e sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay e sulla piattaforma FIFA+.
Le probabili formazioni
Stati Uniti (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Zambrano, Brennan. All. Mitrovic
Italia (4-3-3): Nunziante; Corradi, Natali, Amey; Cama, Mannini, Riccio, Benjamin; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata