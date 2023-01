Juventus Next Gen, si torna in campo: le partite di gennaio

La Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo dopo la pausa natalizia. I ragazzi di mister Massimo Brambilla , alla ripresa del campionato di Lega Pro, saranno attesi da un vero e proprio tour de force: cinque le partite in programma da disputare in appena ventidue giorni.

Juve Next Gen, il calendario

Domenica 8 gennaio, la Juventus Next Gen scenderà nuovamente sul prato dello stadio Moccagatta di Alessandria dove alle ore 14.30 affronterà il Pordenone allenato da mister Mimmo Di Carlo, attualmente terzo in classifica a sole due lunghezze dalla vetta. Sei giorni dopo, sabato 14 gennaio, bianconeri impegnati a Padova. Poi sarà tempo di Coppa Italia: mercoledì 18 gennaio Next Gen di scena allo Zaccheria contro il Foggia per la semifinale della competizione tricolore, con start alle 20.30. Gli ultimi due appuntamenti vedranno la Juventus giocare in casa: domenica 22 gennaio con il Renate alle 17.30, infine domenica 29 gennaio alle 14.30 l'avversario sarà il Vicenza.



Obiettivo ripresa

Mister Brambilla e i suoi ragazzi dovranno provare a riscattare fin da subito il trend negativo con il quale hanno chiuso il 2022. Un trend che li ha visti uscire sconfitti in tre gare consecutive: in ordine Arzignano, Virtus Verona e Trento hanno avuto la meglio sui bianconeri. Particolarmente bruciante l'ultima caduta, maturata nei minuti di recupero grazie ad un gol di Pasquato che ha fissato il risultato sul 2-1.