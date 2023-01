Nicolussi Caviglia: "La Serie A era un mio obiettivo"

Hans Nicolussi Caviglia da poche ore è ufficialmente un calciatore della Salernitana. Il centrocampista classe 2000 e scuola Juventus aveva iniziato la stagione in prestito al Südtirol, collezionando in tutto 18 presenze tra campionato e coppa e 2 gol messi a referto. Ora una nuova e prestigiosa esperienza in Serie A, il cui debutto era avvenuto con la maglia bianconera nel marzo del 2019, in un Juventus-Udinese terminato 4-1, subentrando al posto di Moise Kean.