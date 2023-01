Juventus, Nicolussi Caviglia in Serie A! Ufficiale il prestito alla Salernitana

Nicolussi Caviglia nel palcoscenico più grande

In cadetteria con la maglia dei tirolesi, Nicolussi Caviglia ha collezionato quest'anno 17 presenze da titolare, con due reti messe a referto. La prima decisiva, nella sfida del 22 ottobre contro il Parma, quando con il suo gol al 29' della prima frazione ha regalato 3 punti pesantissimi ai biancorossi. Poi la marcatura nella penultima gara del 2022, in casa del Cittadella. 0-2 il risultato finale in favore del Südtirol, con il ragazzo scuola Juve che ha sbloccato il risultato ancora al 29' del primo tempo dando il là alla vittoria dei suoi.

Ora l'esperienza in massima serie, dove proverà a ritagliarsi uno spazio importante per affermarsi nel calcio di prima fascia. Questo il comunicato ufficiale della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione del centrocampista classe ’00 Hans Nicolussi Caviglia. Il calciatore indosserà la maglia numero 41". Il ragazzo, già arrivato ieri a Salerno, oggi sarà fin da subito a disposizione di mister Nicola.